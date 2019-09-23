港鐵黃竹坑站4期項目暫收38份意向書　數目屬史上次高

港鐵（66）黃竹坑站4期項目，今日（23日）下午2時截收意向書。港鐵表示，共收到38份意向書。



港鐵指，在收到發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，以邀請發展商或財團提交正式標書，並將儘快落實有關招標安排。

有份遞交意向書的發展商包括新地（0016）、遠東發展（0035）、太古地產（1972）、會德豐（0020）、新世界（0017）、碧桂園（2007）、華置（0127）、豐泰地產、南豐、中海外（0688）、爪哇控股（0251）、其士國際（0025）、建灝地產，以及帝國集團等都有入意向。

爪哇﹕對後市審慎樂觀

爪哇集團營業部助理總經理周俊豪認為，項目地段優質，而且近日新盤銷情理想，對後市審慎樂觀，又認為香港仍是重點市場，所以有信心投地。

建灝地產行政經理林綺華表示，項目完成後已經是數年後，因此不擔心現時市況，但亦有因應市況、樓市略為回軟等因素，出價較為審慎，又稱暫時未有合作發展傾向，但亦不排除相關可能。

港鐵黃竹坑站4期項目暫收25份標書。（資料圖片）

黃竹坑站4期位於黃竹坑站東南面，住宅樓面發展上限約63.8萬方呎，預計可興建2幢住宅大廈，提供不多於800伙，預期於2025年落成，市場估值介乎95.7至118億元，每呎樓面地價約15,000元至18,500元。

林浩文：料落成後每呎至少要賣3萬元

萊坊高級董事和估價及諮詢部主管林浩文指，入意向書數目符合預期，估計最終會有約10家發展商正式入標，由於發展規模大，估計入標財團以大型發展商為主，部分會合組財團以分攤發展風險，中標價將具指導作用及發展商對後市的態度。

林浩文又表示，地鐵站大型住宅地供應有限，今次項目已具備相當優勢，但中美貿易戰及本港的空置稅及社會運動等政可能有影響出價，但相信發展商會「各自計數」，估計以純樓面地價計（包括補地價金額）每呎約16,500元至18,500元，地價約105億至118億元，落成後每呎要賣30,000元起。