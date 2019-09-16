【收回土地條例】美銀﹕四大地產商擁逾億方呎農地　恒地佔近半

近日有傳政府將引用《收回土地條例》收地興建公屋，令新界農地發展成為焦點。根據美銀美林報告，有關《條例》如成功落實，將利好發展商短期收入，因為土地價值可早一點實現，四大發展商﹙恒地、新地、新世界及長實﹚料各自可得最多50億至70億元的賠償。長遠而言，政府收地起樓，對發展商影響呈中性，皆因只涉及公共房屋，租客不在目標之列。

現時四大發展商擁有逾億方呎農地，截至2018年底，恒地（0012）擁約4,500萬方呎農地（佔約45%），其農地儲備為四大地產商之首。

其次新地（0016）擁約3,100萬方呎農地（佔約30%），新世界（0017）有約1,700萬方呎農地（佔約16%），而長實（1113）則有900萬方呎農地（佔約9%）。

與此同時，中資近年亦密密收購新界地皮。根據本土研究社報告，中資發展商雅居樂（3383）大股東陳卓林或他家族成員，擁有的農地儲備冠絕中資，於南丫島博寮港持約200萬方呎土地，發展商如綠景中國（0095）、上海菲林格爾等亦擁逾50萬方呎農地儲備。

地建會：牽涉農地程序至少花十多年

民建聯上周要求政府引用《收回土地條例》收回私人業主的閒置土地，大量興建公營房屋「突破困局」，達到公屋三年上樓政策目標。而房委會資助房屋小組主席黃遠輝早前表示，大型發展商擁有超過1,000公頃的新界農地，專責小組過去亦提出多個收地建議選項，惟發展局未有就建議提進展。他建議提升土地補償價格，以盡快取得農地發展。

地產建設商會澄清有關囤地的誤會時稱，土地發展要經過政府複雜而冗長的行政、諮詢和審批程序，包括城規、環保、基建、換地等等，若牽涉農地，則動輒要花上十多年以至二十多年的時間，才能動工興建房屋，因此若要加快供應，審批程序需要積極簡化，才能奏效。新地早前亦詬病農地轉換程序繁複。