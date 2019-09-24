花旗：逾半受訪者料未來1年樓價下跌　近7成人指目前不是置業時機

樓市前景未明，花旗銀行公佈今年第3季市民置業意向調查結果，發現超過一半（56%）受訪者認為本港樓價將在未來12個月下跌，較上季的28%為多。

44歲以下受訪者置業意欲高

市民置業興趣與上季相差不大：20%受訪者表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣，數字與上季相約，未有因對樓市看法有太大轉變。於年齡組別21至29歲的受訪者當中，24%表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣；30至44歲的受訪者有興趣置業比例為28%，相對今年第三季整體比例高，反映44歲以下的受訪者置業意欲高。

雖然有逾四分一受訪者對置業非常感興趣，惟只有3%受訪者認為，現時是好／極好置業時機；認為現時屬差／極差置業時機的受訪者，則由今年第2季的71%，稍降至第3季的68%，但仍佔比例中大多數。

調查指，認為現時是好／極好置業時機的受訪者只有3%。（資料圖片）

市民置業意欲未有大幅轉變

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指，調查結果發現不少市民預期樓價持續回落，但整體置業意欲未有因對樓市看法而大幅轉變，建議有意置業的市民應全面評估個人的財務狀況及負擔，以自身的財政能力作預算，並選擇一個符合自己需要的按揭計劃。

調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2019年8月訪問超過500名香港市民。