【地王流標】高銀撻訂啟德商業地流標　測量師：唔出奇、唔意外

高銀金融﹙0530﹚6月宣布撻訂的啟德第4C區商業地，地皮重新招標後已於上星期（20日）截標，地政總署因不到底價，宣佈地皮流標。

地政總署早前指共收5份標書，據記者了解，長實地產（1113）及華置（0127）獨資入標；鷹君（0041）、新地（0016）及信置（0083）亦有入標。受經濟及社會運動影響，市場早已將地皮估值普遍下調2、3成，至73.45億到103.6億元，樓面地價僅8,500至1.2萬元。

高銀金融﹙0530）6月宣布撻訂的啟德第4C區商業地，重新招標後地政總署因不到底價，地皮流標。（資料圖片）

市場人士對地皮流標不感意外，亦相信問題是出自政府與發展商估價出現落差有關。

張聖典：流標「唔出奇」

普縉執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典認為，地皮流標「唔出奇」，亦反映市況「弱咗」。他解釋，當市況出現下行時，往往會增加流標機會，主要因為政府測量師傾向以過去成交，如6月初市況較好時的數據，去為地皮估價；相反發展商的估值或較「貼地」，使用最新數據，包括測量師最新估價或代理成交等，令兩者出現落差。

提到近日社會事件，他指影響最大的是旅遊及零售業，亦影響今次商業地的前景，不過是次流標的地皮有全海景，屬「靚地」，但由於項目有限定部分面積作酒店，以及不可拆售等限制，若果政府鬆綁，或對發展有幫助，「交通配套未發展晒，塊地要守，出價保守唔出奇。」

陳海潮料政府短期內難再推出

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，啟德商業地皮再次流標或反映發展商對經濟前景看法較悲觀，出價過於保守而未到價，與政府心目中的地價有較大差距所致。

經過連續兩次流標後，相信當局未必會在短期內再次就有關地皮招標，或待市況回穩後再作部署。

林浩文對「流標」不算十分意外，認為是政府的「計算」與發展商的「計算」上存在一定落差。（資料圖片）

林浩文：流標唔意外

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文指，對「流標」不算十分意外，因為跑道上的商業地皮投資額大及資金回收期長，政府的「計算」與發展商的「計算」上存在一定落差，特別在這些不能拆售及大規模的商用地皮上。因發展商會考慮更多項目的未來「現金流」及「出租率」等的因素去計算。

他又指，相信大部分發展商對香港仍有信心，只是近期經濟情況及社會運動等不穩定因素會令發展商在出價上「更保守」，估計地皮總發展成本約110至130億元。

高鐡站商業地若再流標 或需檢討現行機制

另外，就高鐡站商業地皮方面，他維持樓面地價約每呎20,000至28,000元，總價約633至886億元。他指，這地皮是可遇不可求及有戰略性位置，屬大型發展商必爭之地，估計大型中資亦會入標支持，項目會有寫字樓、超5星級酒店、零售及其他商業配套。

不過，他提到，這地皮也流標的話，那政府可能有需要檢討現行機制。