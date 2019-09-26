政府下季推2幅住宅地　涉980伙　按季跌27%

政府公布現財政年度第三季賣地計劃，合共推出2幅住宅地，涉及980個單位，按季急跌約27%。一幅住宅地位於大坑，另一幅則位於屯門。

另外，港鐵（0066）旗下將軍澳日出康城第12期項目亦會推出，提供約2,000伙單位。連同私人項目，下季將提供3,080伙單位。在現財年首三季，計及一鐵一局及私人發展商換地與重建，合共可提供9,230伙。

發展局局長黃偉綸表示，來季政府將不會推出新商業用地，會繼續留意市況，以多管齊下方式增加土地供應。

高銀金融﹙0530﹚6月宣布撻訂的啟德第4C區商業地，重新招標後流標，黃偉綸透露地政處的測量師是在截標當日上午定底價，他們會視乎市況定價；但私人市場的測量師則會根據市況，及評估公司的承受能力來定價，故兩者定價會有出入，但相信目前制度運作良好，當局未有打算將啟德商業地轉至其他用途，會在合適時間再度推出。

稱8招可釋放3000公頃土地

對於新世界發展（017）昨日宣佈，將會捐出300萬呎農地予社會，其中會與社企「要有光」作發展社會房屋。黃偉綸指發展商捐地是好事，但有關發展商未有接觸政府，而運房局的同事早前已與「要有光」有接觸，商討社會房屋的詳情。

不過，他稱土地供應專責小組建議了8項措施，若措施做齊，將可釋出3,000公頃土地，故發展商捐地的數量，不足以改變政府的政策。