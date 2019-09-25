新世界突捐地　三大發展商點回應？　恒地︰積極協助增加房屋供應

新世界發展（0017）今日於業績會上突然宣布，將會捐出300萬呎農地予社會，包括興建公屋及社會房屋。若果以地政總署現時每呎農地補償1,124元計算，新世界最少等於捐出33.7億元。市場關注其他擁有大量農地的主要發展商會否跟隨。

長實集團﹙0113﹚回覆《香港01》查詢時表示，農地作房屋發展完成需時，可能較長時間才能讓有需要人士受惠，但集團會就這方面作出研究。集團又指，一直以來，李嘉誠基金會及長江集團以捐款方式直接支持不同的社會公益項目，歷年李嘉誠捐出總款逾250億元。

恒地﹙0012﹚表示，過往曾捐地興建安老院舍，青年宿舍及提供單位作過渡性房屋，恒地樂意與政府磋商，積極協助增加房屋供應，照顧不同階層的需要。新地（0016）發言人則表示不評論事件。

地產建設商會執委會主席梁志堅稱，認同新世界捐地的做法，認為發展商的利益是次要，最重要是法律上可以通過。他又表示，過去亦有發展商向社會捐地，如新地及恒地亦做過類似捐地。

現時四大發展商擁有逾億方呎農地，截至2018年底，恒地擁約4,500萬方呎農地（佔約45%），其農地儲備為四大地產商之首。其次是新地，擁約3,100萬方呎農地（佔約30%），新世界有約1,700萬方呎農地（佔約16%），而長實則有900萬方呎農地（佔約9%）。