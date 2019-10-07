住宅車位9月僅錄199宗成交　創逾10年按月新低

住宅車位買賣合約9月僅錄199宗，創逾10年按月新低！中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出， 2019年9月份整體住宅車位買賣合約登記(包括一手及二手)僅錄得199宗，總值3.66億元，較8月的465宗及10.38億元，分別下跌57.2%及64.7%。

首三季成交按季趺近一半

他解釋，發展商暫停推售車位，以致一手登記僅53宗及1.39億元，較今年高位(4月份286宗及7.74億元)顯著回落。加上整體樓市轉淡，影響二手車位交投，全月僅146宗及2.27億元，以致整體車登記宗數為2009年2月份133宗後，首次跌穿200宗水平，並創下逾10年按月新低。金額則為2016年3月3.10億元後，首次跌穿4億水平，並創下三年半按月新低。

按季方面，整體車位第三季錄得1,100宗，總值24.03億元，較第二季的1,986宗及44.32億元下跌44.6%及45.8%。當中一手登記佔442宗及12.60億元，按季跌39.6%及29.1%，宗數為16個季度新低。而二手登記錄658宗及11.43億元，按季跌47.5%及56.9%。

第三季西九龍匯璽成交稱冠

2019年第三季住宅車位買賣登記最多的屋苑是西九龍匯璽，錄107宗及4.00億元。其次是將軍澳MONTEREY，錄77宗及2.00億元。荃灣全．城匯錄58宗，排名第三位，總值1.49億元。

在分區統計方面，2019年第三季新界區錄得672宗住宅車位買賣登記，總值12.63億元。九龍區錄321宗，總值9.13億元。香港區錄107宗登記，總值2.28億元。