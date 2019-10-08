【多圖】長實愛海頌明日開價　三房示範單位曝光

政府早前引用《緊急法》 訂立《禁蒙面法》，樓市前景不明朗，與此同時長實（1113）旗下長沙灣新盤愛海頌即將推售。集團助理首席經理（營業）何家欣表示，項目今日稍後會上載樓書，明日將開價，價格將參考同區新盤。她預料首批推售約180伙，集中第3、5座的公園及海景戶，以及少量2座的山景戶。

近日港鐵車站遭破壞，多個車站停開導致市區交通混亂，同時愛海頌的示範單位即將開放，位處紅磡置富都會商場。何家欣表示，明日將一併公布示範單位的開放時間，希望可方便市民參觀。

近期社會充斥多個不明朗因素，如政府引用《緊急法》等，何氏稱，同區新盤銷售反應好，市場剛性需求大，加上項目交通便利，故對銷情有信心。

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三房示位附傳統梗廚

今日開放三房主人套房連儲物房的連裝修經改動後示位，參考第5座28樓B室搭建，實用面積771方呎，客飯廳長約20呎2吋，設有特大窗戶，闊落光猛。單位打通主人房及睡房，改造成特大的主人套房，廚房為傳統梗廚，使用電磁爐煮食。

愛海頌位於九龍長沙灣海壇街，提供876伙，其中兩房單位有658伙（75%），實用面積由474至507方呎；三房單位有218伙（25%），全為套房及儲物室間隔，實用面積由695至785方呎；其中11伙是連天台特色戶。