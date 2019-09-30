仲量聯行：空置稅將至發展商或加快推盤　料年底前樓價回落最多5%

政府提出的「空置稅」，將於立法會復會後首個大會就法案進行首讀和二讀。仲量聯行發表《住宅銷售報告》，認為「空置稅」實施在即，預料發展商將加快推盤步伐，並降低新盤叫價以維持高銷售率。

仲量聯行資本市場部資深董事莫凱傑表示，「空置税」的出台時間正值市場氣氛偏軟及本地經濟前景欠佳，大量新盤推出將影響樓市。發展商若要維持高的新盤銷售率，將難免要進一步調低叫價。由於新盤及二手市場相互影響，預期最終將導致二手住宅樓價下跌。

料發展商將短期內增加供應

該行預料，全年樓價將下跌最多5%，莫凱傑稱，政府最新統計數據顯示，截至6月底一手住宅市場約有1萬個空置單位，相等於2018年底整體市場空置單位的20%。雖然新開徵的空置税只會對市場上小部份單位造成影響，但發展商將會於新税項正式實施前加快推售新盤，因此，仍有助在短期增加供應以滿足殷切的市場需求。

「空置税」或可增中小型住宅供應

仲量聯行研究部主管馬安平就指出，長遠而言，由於發展商料將避免興建銷售周期顯著較長的豪宅，故「空置税」將有助增加中小型住宅供應。

據報，新鴻基地產原定於旗下古洞南住宅地興建90座洋房，但最近已計劃改為興建1,573個住宅單位。在樓市轉差的情況下，8月住宅成交量持續減少。土地註冊處的數據顯示，8月住宅成交宗數按月下跌15%至4,084宗。