長實趙國雄：低價開盤與社會事件無關　不會輕易關閉旗下商場

長實（1113）旗下長沙灣新盤愛海頌今日開價，首張價單涉180伙，折實平均呎價18,688元，較同區新盤折讓一至兩成。長實執行董事趙國雄表示，低市價開盤與社會事件無關，只是依照市價而定，並稱「生於斯、長於斯」，港人未來長時間會在本地居住，發展商應盡責任推盤，提供住所讓港人安居樂業，形容定價適中及合理。

對於有政黨建議推出樓市「限購」，規定新建私樓只能賣給港人，他表示此政策令更多市民有樓居住，絕對是好事。近日社會事件影響樓市氣氛，他稱本港經濟穩定，短期波動不僅因政治風波引起，更由中美貿易磨擦持續造成，維持今年樓價跌一成的預測。

長實執行董事趙國雄表示，旗下商場主要為屋邨及民生商場，關閉商場會影響租戶及居民的日常生活，故不會輕易關閉。。（羅君豪攝）

不會輕易關閉旗下商場 會適時幫助租戶

近日新世界（0017）捐出農地以興建公屋，趙國雄指長實的農地儲備不多，而增加土地供應有不同方法，其中農地轉換需時，是「遠水不能救近火」的做法。另一方面，集團已就日出康城第8期申請預售樓花同意書，希望可盡快推出市場。

談及近期本港多個商場受到示威事件影響時，趙國雄指出，旗下商場主要為屋邨及民生商場，關閉商場會影響租戶及居民的日常生活，故不會輕易關閉。他正留意租戶的經營情況，會適時推出紓緩措施。