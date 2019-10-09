長實長沙灣新盤愛海頌折實均呎1.86萬　入場兩房售721萬

長實（1113）旗下長沙灣新盤愛海頌即將推售，集團執行董事趙國雄稱，首張價單涉180伙，折實平均呎價18,688元，他形容為「平霸」價，開價為近兩年同區最平新盤，亦較同區匯璽III平均呎價21,722元平16%。

項目首張價單推180伙，包括135伙兩房，以及45伙三房連套房及儲物室，實用面積488至785呎。價單售價925.3萬至2,074.1萬元，價單呎價18,019至26,901元，計及最高即供折扣22%，折實售價721.7萬至1,617.8萬元，折實呎價14,054至20,983元。

長實執行董事趙國雄指，愛海頌折實平均呎價18,688元，是「平霸」價。（羅君豪攝）

入場單位折實721.7萬

價單入場單位為2座7樓B室的兩房戶，實用面積488方呎，折實售價721.7萬元，折實呎價14,789元。至於最低呎價單位為第2座6樓A室，三房連套房及儲物室間隔，折實售價1,034.4萬元。折實呎價14,054元。

集團助理首席經理（營業）何家欣表示，項目將於明日開放示範單位予公眾參觀，後日（11日）開始收票，最快下周開售。由於近日港鐵多個車站關閉，引致交通不便，項目會設網上認購登記，希望方便市民。