第三季私宅買賣按季急挫40%　每宗均價回落逾一成

上季二手私宅買賣按季急挫40%至7,449宗！利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第三季樓市因社會運動而遇冷，料第四季將持續受困，情況料更嚴峻。

根據土地註冊處最新數據，2019年第三季全港共錄7,449宗二手私宅買賣登記，較第二季的12,457宗大跌40%，為今年以來表現最差的季度，反映了第三季社會運動爆發及中美貿易戰纏繞的影響。成交總值方面，第三季較次季歷史高位的1,202.50億元回落47%，僅得643.15億元。至於今年第三季平均每宗二手私宅登記涉資約863.41萬元，較次季歷史高位的965.32萬元，回落10.6%。

按樓價劃分，今年第三季在9個樓價組別當中，除了200萬元以下組別錄得4%的輕微升幅外，其他8個組別全線回落，跌幅介乎7%至50%不等。當中以價值1億元或以上組別的登記量跌幅最大，第三季僅錄18宗登記，按季大減50%，其次是介乎1,000至2,000萬元以內的組別，同告錄近50%的跌幅。至於買賣登記量最多的500萬至700萬元以內組別，期內有2,194宗登記，惟按季亦挫41%。

嘉湖山莊以111宗登記蟬聯最熱賣屋苑榜首之位，但按季仍要跌21%。﹙資料圖片﹚

荃灣二手私宅登記跌幅最急

按地區分析，從買賣交投量最活躍的十個地區觀察，今年第三季，除了土瓜灣區因為有收購項目而逆市錄得輕微的1%升幅外，其餘九區按季錄得介乎25%至43%不等的跌幅；當中以荃灣區二手私宅登記量跌幅最急劇，季內僅錄287宗登記，較對上一季大減43%；而長沙灣/深水埗區登記量亦錄得42%的跌幅，也只有287宗。至於登記量最活躍者為將軍澳區，季內共錄418宗買賣登記，惟按季亦挫41%。

十大活躍屋苑 季內僅589宗易手

按屋苑劃分，今年第三季十大活躍成交屋苑買賣登記量全線向下，合共只錄得589宗登記，較次季的991宗大減41%。季內登記量跌幅最大的屋苑為海怡半島，由次季的96宗登記急挫59%，至只有39宗。至於嘉湖山莊則以111宗登記蟬聯最熱賣屋苑榜首之位，但按季比較亦大跌21%，算是榜內登記量跌幅較少的屋苑之一。

陳海潮指出，面對社會運動竄擾不息，加上中美貿易戰加劇市場的不明朗因素，甚至進一步窒礙本地經濟表現，令準買家入市意欲減退。此外，第四季仍有不少一手新盤將會登場爭客，故若社會亂狀未能解決，預期第四季二手私宅買賣登記量有機會較第三季再挫三成，跌至只有約5,200宗的水平，即每月平均料只有約1,700宗左右。