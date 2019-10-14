【新盤戰報】愛海頌匯璽III周四賣453伙　青衣明翹匯最快本月發售

政府實施《禁蒙面法》後，首個收票的新盤長實（1113）旗下長沙灣愛海頌，截至今日下午3時，累收約1,100票，市場反應一般。項目昨日上載第2號價單及銷售安排，將於本周四（17日），即《施政報告》公布後一日賣218伙。另外，新地（0016）旗下南昌站上蓋項目匯璽III亦於同日發售235伙，兩個大型新盤共賣453伙。

愛海頌加推平均實呎18,345元

上周開價的愛海頌，本周四首輪開售218伙，以最新累收1,100票計，超額認購約4倍。項目2號價單推出88伙，折實平均實呎18,345元，較首張價單折實平均呎價18,688元低1.9%，主要反映樓層因素。價單顯示，加推單位實用面積484至786方呎，價單售價903.9萬至2,166.3萬港元，價單呎價18,477至28,097元。扣除最高22%折扣優惠，折實售價705萬至1,689.7萬元，折實呎價14,412至21,916元。

匯璽III共提供1,172伙，已經過兩輪銷售後，已累售逾680伙。（張浩維攝）

匯璽III周四同步賣235伙

匯璽III早前加推178伙，實用面積267至528方呎，折實售價618.08萬至1602.32萬元，平均折實呎價25,485元。發展商宣布本周四發售235伙，包括以價單形式推售178伙，以及招標形式推售57伙。匯璽III共提供1,172伙，已經過兩輪銷售後，已累售逾680伙。

明翹匯最快本月發售 料《施政報告》帶來正面消息

佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯，提供776伙，最新已獲批預售樓花同意書。集團營業及市務總監顏景鳳預期，最快本周內上載項目樓書，下周有機會開放示範單位及上載價單，希望於本月尾或十一月初推出市場，開價將參考區內二手成交價及近期新盤。

佳明集團營業及市務總監顏景鳳預期，即將公布的施政報告，以及中美貿易戰達成初步共識，為市場帶來正面消息。（發展商提供）

她補充，首批單位將推出不少於156伙，以一房及二房單位為主，以及少量三房戶，將視乎情況加推。由於現時住宅需求大於供應，亦相信《施政報告》有多項針對房屋的政策，可為市場帶來正面消息，而中美磋商達成初步共識，對市場產生正面作用。

明翹匯戶型涵蓋1至4房單位，另設有特色單位及少量複式戶，其中1至2房單位佔逾七成。1房實用面積由299至313平方呎，2房面積由410至438平方呎；所有3房單位均為套房，面積由566至807平方呎，4房面積808平方呎；頂層複式戶單位面積約1,800至2,700平方呎。