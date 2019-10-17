【愛海頌開售】首輪推218伙　有家庭客斥資5700萬元掃四伙

昨日政府《施政報告》公布一系列樓市措施，包括放寬按揭成數後，首個推出的新盤長實（1113）長沙灣愛海頌今日﹙17日﹚首輪推售218伙。截至下午2時，發展商表示，A組累售21伙，B組則售逾90伙，合共暫沽111伙，佔可售單位的51%。

【15:00】B組暫售逾90伙

集團執行董事趙國雄表示，截至下午2時，B組暫售逾90伙，沽出單位約七戶為兩房戶，三成為三房戶，與單位分布比例相若。目前賣出最貴三房戶價單價約2,166.3萬元，實用面積771方呎，呎價約28,097元；最貴兩房價單價約1,268.1萬，實用面積485方呎，呎價約26,146元。

他表示，高層海景及個別座向單位受歡迎，下一輪銷售價格會有輕微調整，而《施政報告》不會影響推盤部署，放寬按揭主要針對已落成單位，惟影響市場氣氛。

集團執行董事趙國雄表示，已累售出21伙，最大手家庭客斥資5,700萬元，購買4個單位，有意3個家庭同住。（梁鵬威攝）

【12:30】有家庭客斥資5700萬元掃四伙

買家陸續揀樓，集團執行董事趙國雄表示，A組約有9組客，已累售出21伙，最大手家庭客斥資5,700萬元，購買4個單位，包括2伙三房及2伙兩房，有意3個家庭同住。亦有一組大手客斥3,200萬購入3伙。

他認為放寬按揭對售樓氣氛有幫助，買家反應良好，由於首輪於昨日中午截票，預期下一輪銷售可受益，有加推空間。

【09:30】逾百人抵售樓處報到等候抽籤

早上9時半起，買家陸續抵紅磡置富都會售樓處報到，進行抽籤揀樓流程。市場消息指，項目累收到1,585張票，超額6.3倍。

長實集團執行董事趙國雄及助理首席經理（營業）何家欣早上9時許已到現場督師。

據銷售安排，認購多於一個單位的家庭組別可優先揀樓，再分為兩組，家庭1組最少需購各1伙兩房及三房單位，而家庭2組則不受戶型限制。

位於深水埗海壇街愛海頌，共提供876伙，實用面積474至786方呎，預計2021年6月底落成。該盤首張價單推出180伙，折實平均呎價18,688港元；項目2號價單推出88伙，折實平均實呎18,345元，兩房入場費由721.7萬元起。