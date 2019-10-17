【愛海頌開售】代理：一成買家轉付款用新按保　二手成交料大增

長實（1113）旗下長沙灣愛海頌首輪賣218伙，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行出席率約八成，A組最大手買家擬斥2,500萬元買兩伙。由於昨日政府宣布放寬按揭成數上限，其中約10至20%買家計劃由即供轉用建期付款計劃，料可申請高成數按揭。

布少明預期，項目銷售成績理想，該行出席率約八成，其中六成來自九龍，約四成來自新界；買家佔七成，投資客佔三成，料新盤入伙後呎租約55元，租金回報率約3厘。

他表示，昨日放寬按揭後，已有逾一成業主立刻反價3至5%，嘉湖山莊錄得6至8宗成交，認為細價樓成交將大幅增加。不過，樓價仍受中美貿易戰及社會事件影響，相信樓價升幅微，而800至1000萬單位價格會回穩。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，

中原陳永傑：料二手成交量按季增三成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則表示，該行出席率約七成，當中八成均屬九龍客，以同區客為主。有數組同區用家有意斥資逾2,000萬元購買2間大單位，亦有一成客戶同時入票認購同區新盤匯璽III。

對於政府放寬按揭上限，他認為「減辣」為首置買家提供更多選擇，市場氣氛亦見好轉，約一成買家轉用建期付款，只要新盤繼續克制訂價，相信該盤下一輪加推會受惠。

他補充，本月上半月暫僅錄逾140宗一手成交，成績較差，始終受中美貿易戰及社會運動影響， 影響睇樓受阻。他料未來二手將呈價跌量升局面，預計二手成交量按季增加30%。