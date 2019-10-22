屯門菁雋「8連撻」　全屬175呎以下「納米戶」　有買家損失逾30萬

佳源國際（2768）及陞域集團旗下「龍床盤」屯門菁雋於7月中減價重推，當中部分單位更以「平過200萬元」為賣點，吸引大批買家入市。項目本月初已陸續收樓入伙，但卻爆出8名買家撻大訂個案，放棄上會，料合共遭殺訂起碼220萬元。

據一手成交紀錄冊顯示，有8伙的買家於昨日（10月21日）終止交易，放棄上會，單位全屬低於200方呎的「納米戶」，實用面積介乎164至171平方呎，包括：7樓3室、9樓12室、10樓15室、16樓7室、17樓22室、17樓27室、19樓11室、20樓21室。

上述單位買家於7月14日入市，同月簽署正式合約，成交價272萬至325萬元，均採用60天即供計劃，料損失一成訂金，金額由27.2萬至32.5萬元不等。

逾半年最多「撻大訂」個案

翻查資料，菁雋自去年底開售後，共售出342伙，佔全盤356伙的96%，亦先後錄得11宗撻訂個案，包括今次8宗撻大訂，餘下3宗則為早前撻細訂個案，為今年3月南豐旗下將軍澳日出康城LP6，單日錄14伙撻大訂後，錄得最多撻大訂個案的新盤。

菁雋被爆有多間銀行的樓花按揭已「爆Quota」，不再接受新的按揭申請。（資料圖片）

新盤出現撻訂的情況不算罕見，原因亦有好多種，如買家實力不足未能上會，又或者看淡後市等。

至於菁雋錄「8連撻」的原因，暫時未知悉原因。不過，翻查資料，項目7月時曾傳出部分銀行因該盤樓花按揭「爆Quota」，不再接受新申請，令買家大失預算，出現無法在60天即供期限內「上會」的可能。

或與銀行樓花按揭「爆Quota」有關

90後買家張小姐，7月時曾向《香港01》申訴，不少菁雋買家因該盤的樓花按揭「爆Quota」，按揭申請被部分銀行拒絕後，只能轉而向發展商求助。豈料，發展商卻叫她尋找地產代理求助，令她感到相當無奈。

據張小姐透露，滙豐及恒生該盤的樓花按揭計劃因早已「爆Quota」，已立刻前往東亞及創興等銀行申請，由於銀行批核需時3至4星期，未必趕及與發展商9月13日交尾數（樓價九成餘額）的限期。她希望，發展商可以給予付款寬限期，讓受影響買家有足夠時間向其他銀行遞交申請。

當時佳源國際回應《香港01》時稱，發展商會密切與銀行溝通，讓買家能順利完成申請。記者正就最新「8連撻」個案，向發展商查詢，了解「撻大訂」業主是否當時受影響的業主，抑或僅睇淡納米盤而損手離場。