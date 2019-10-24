外區公屋客購天水圍天盛苑　2房戶綠表價423.8萬元成交

中原地產分行經理杜官賜表示，施政報告推出按揭成數放寬措施，對樓市影響正面，買家入市意欲即時提升，樓市交投急速反彈，天水圍區本月累計錄得約59宗買賣成交。

分行新近促成居屋天盛苑G座高層4室成交，實用面積510平方呎，兩房間隔，於綠表市場以423.8萬元沽出，平均實用呎價8,310元。買家為外區公屋住戶，交還公屋換入居屋，睇樓多個月，近日見樓市急速反彈，即加快入市步伐，見上址高層開揚，裝修雅致，馬上拍板承接。原業主於2006年以68.8萬元綠表市場價買入單位，自住約13年沽出單位，帳面獲利約355萬元，單位升值5.2倍。

杜官賜表示，現時承造9成按保樓價上限提升，部份原本只可購入居屋的買家亦可購私樓，本月天水圍區居屋成交減少，預計情況屬短暫，料隨著之後樓價回升，購買力將回流居屋市場。

嘉湖山莊3房戶 上車客零議價以590萬元承接

另外，中原地產市務經理陳德孝表示，分行促成嘉湖山莊美湖居7座中高層D室成交，實用面積540平方呎，三房間隔，開價590萬元，新近零議價沽出，折合實用呎價10926元。

陳德孝指，買家為上車客，見最近成交量彈升，料短期內樓價趨勢繼續上升，遂決心加快入市，參觀上址見裝修企理，加上外望開闊內園景致，一睇即中，即使零議價空間亦入市。原業主於2016年以405萬元買入單位，持貨約3年，帳面獲利185萬元，單位升值約46%。