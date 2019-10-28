商舖放頂租個案兩個月漲逾一成　餐飲業成重災區

受本港政治爭端影響，零售業表現疲弱，商舖頂租放盤個案呈上升趨勢。美聯工商舖資料研究部及美聯旺舖資料顯示，截至10月21日，該行商舖頂租放盤個案共錄145個，比8月尾的數據增加15個，升幅為11.5%。該行認為，政治事件仍然未平息，料將繼續影響零售業，尤以飲食業最為嚴重，預料未來數月放頂租個案仍會上升。

美聯數據顯示，頂租的個案中，超過八成為餐飲業，包括茶餐廳、非中式餐館、甜品店及酒吧。﹙資料圖片﹚

逾八成放頂租為餐飲業

若按地區劃分，截至10月21日為止，香港區放頂租盤共錄44個，佔總數逾三成，比8月尾略增1個。新界區同樣比8月尾放盤微升1個，最新報36個放盤，佔比約24.8%。而九龍區放頂租個案為三區最多，最新報65宗，佔總數近四成半，比8月尾的52宗大升13宗，增幅為三區之中最大。

頂租的個案中，超過八成為餐飲業，包括茶餐廳、非中式餐館、甜品店及酒吧。近月政治事件持續，除訪港旅客大減外，不少港人也減少外出用膳，令餐飲業界生意大受影響，在部分傳統旅客區，有餐廳更出現員工數目比顧客還要多的情況。此外，由於近日交通不便，而港鐵更多次提早結束服務，令部分食肆提早關門，以便讓部分員工可以趕及回家，這進一步影響食肆的生意額。然而，餐廳營運商仍然需要面對租金、食材及員工工資等成本問題，這些開支都加深食肆經營者的壓力，部分商戶認為難以維持生意下，所以將舖位放頂租。

除餐飲業商戶外，放頂租個案也包括受內地旅客歡迎的藥妝店及珠寶鐘錶店，而美容美甲店、食品店及運動衣履店也出現零星放頂租個案等。

美聯旺舖董事盧展豪預期，政治事件仍會繼續影響市場，料未來數月放頂租個案仍會上升。﹙資料圖片﹚

政治事件未平息 未來數月料續升

美聯旺舖董事盧展豪表示，除中美貿易戰外，本港政治事件未見平息，令訪港旅客急挫，也令本港市民消費意欲下降。各行各業的生意大受影響，尤以對餐飲業的影響較大，令商舖放頂租個案持續上升。

盧展豪續指，除放頂租外，不少飲食業商戶也同時放頂手，由於當中涉及裝修及基本生財工具，對有意頂手開食肆的經營者仍有吸引力，因為能節省開業成本及裝修時間。他預計，政治事件仍會繼續影響市場，料未來數月放頂租個案仍會上升。