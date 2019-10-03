零售商舖租金全面下跌　戴德梁行：銅鑼灣全年租金挫13%

示威持續，令來港遊客人數大跌，其中內地遊客人數在8月份按年急跌42%，拖累同月的零售總銷貨額按年急挫23%，創歷來最大單月跌幅。

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，第3季核心與非核心商舖租金全面下調，當中幅度最高的是銅鑼灣，按季跌7%；由於估計遊客人數於第4季未必有太大回升，因此銅鑼灣全年租金跌幅或介乎11%至13%。

另外，市民在餐飲方面的消費亦較上季減少，該行估計，9月份中式酒樓的生意額下調10%至12%；非中式餐飲生意額亦下跌5%至7%，快餐及飲品店等的生意額則微升1%至4%。除遊客減少，市民為避開街頭衝突而減少上街消費，亦令餐飲消費下跌，他估計，今季各區食肆舖租亦錄得介乎3%至4.1%跌幅，當中以銅鑼灣跌幅最高。

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業主或要減租30%才有吸引力

林應威指，目前未出現商場大規模減租，有部分店舖短期減租3至4個月，減幅介乎10至30%，他表示，要視乎事態發展及有何方案解決當前情況，才可估算明年租金。至於租戶會否續租取決於減租幅度，但相信業主基本要減租20%至30%才有吸引力，又表示街舖暫未見棄租個案，頂租則以食肆較為常見，預料未來數個月租務發展會較為明朗。



雖然旅客顯著減少，藥妝及珠寶鐘錶業首當其衝，店舖要考慮節流，但他提到，教育、運動及健身等行業仍有逆市擴充。