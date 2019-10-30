萊坊：社會不穩和中美貿易戰續影響住宅市場

最新發布的《香港每月物業市場報告》指出，受社會不穩定和中美貿易戰拖累，九月份甲級寫字樓市場的租賃勢頭依然緩慢。

政治不確定性和經濟放緩持續抑壓本月的住宅市場氣氛。即使傳統銷售旺季即將來臨，但本港零售業在今年餘下的時間預計將面對嚴峻挑戰。

萊坊預計各種不利因素將繼續影響買家信心

萊坊指，政府計劃就空置的一手私人住宅單位徵收額外差餉，在十月立法會復會後已進行首讀。住宅租賃市場的供應量預計會增加，短期內對租賃市場構成下行壓力。銷售市場方面，發展商為避稅，推出更靈活和年期更長的成交期付款計劃，以吸引準買家。

於此同時，就《施政報告》宣布放寬首置人士的按揭貸款上限，刺激買家情緒。此外，有部分二手市場上的業主迅速調整叫價。

展望未來，萊坊預計各種不利因素將繼續影響買家的信心。不過，今年《施政報告》中宣佈的放寬首置按揭上限的新措施，應該可以在短期內刺激樓價及住宅成交量。

預計本地消費情緒會持續疲弱

8月份香港零售額連續第七個月下跌。商場業主和街舖業主已採取不同措施，協助租戶應付目前的艱難的情況。由於目前看不到解決方法，萊坊預計本地消費情緒會持續疲弱，訪港旅客人數會繼續下跌。

即使傳統銷售旺季即將來臨，但本港零售業在今年餘下的時間預計將面對嚴峻挑戰。