戴德梁行：第3季中區寫字樓空置率7.4% 　創14年來新高

中美貿易戰，加上政府修訂《逃犯條例》後所引發一連串的抗爭運動，令經濟轉差，不少企業或暫緩其擴展步伐。

戴德梁行表示，今年第3季隨著核心寫字樓的租賃需求疲弱，加上跨國公司持續遷至非核心區，全港寫字樓租金連接2季，第3季中區甲級寫字樓租金持續下跌。當中，中區跌幅最高，達3.2%；灣仔及銅鑼灣跌2%；唯獨港島東租金按季微跌0.3%。

第4季中區租金續跌8%

吸納量方面，雖然本季有數宗預租個案在近月社會衝突發生前已經簽訂，惟目前的持續不明朗社會及經濟狀況，租戶補邊暫停搬遷或擴充，令中區空置率升至14年來新高的7.4%。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指，第3季市場氣氛轉壞，目前市場的不明朗因素仍未見解決跡象，第4季以至明年各區的寫字樓租金展望都不容樂觀，預料第4季中區租金將繼續跌6%至8%，明年再跌8%至13%。

料跨國公司仍會留在港

他又指，企業將辦公室由核心區搬遷至非核心區己經是「家常便飯」，目前市況下，相信業主會提供優惠予租客； 又認為香港對跨國公司仍有吸引力。 縱使近期發生的事件，會令他們考慮搬到其他地區，但相信他們最終都會留在香港，「客戶係咩位置，就會喺邊度選址。」

睇到今年首3季，沒有中資的共享辦公室在港擴充， 戴德梁行執行董事、香港寫字樓部主管韓琪峰稱，過去相關企業在港擴充得有點太快， 相信調整後會重回香港。