中原CCL再跌0.59%報179.01點　為31周新低

中原城市領先指數CCL報179.01點，按周跌0.59%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.75點，按周跌0.7%。CCL(中小型單位)報178.63點，按周跌0.67%。三大整體指數齊創31周新低，兼齊跌10周，分別累跌4.98%、5.59%及5.4%。

CCL（大型單位）報180.88點，按周跌0.18%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，政府調高按揭保險樓價上限，樓市氣氛明顯好轉，二手交投顯著上升，個別創新高的成交亦開始出現。估計整體樓價走勢會出現變化，未來數周有機會止跌，將會在2019年11月中旬公佈的CCL才開始反映。

四區指數齊跌 新界東連跌3周共0.87%

新界東CCL_Mass報191.5點，按周跌0.32%，連跌3周共0.87%。新界西CCL_Mass報161.33點，創33周新低，按周跌1.6%，連跌2周共3.45%。九龍CCL_Mass報175.82點，見31周新低，按周跌0.52%。九龍指數連跌7周共3.66%，上次出現是2018年12月。港島CCL_Mass報184.53點，按周跌0.38%，屬32周新低。

四區指數出現齊跌，上一次是8周前。當時四區指數齊跌2周，同期CCL由窄幅徘徊轉為連跌。其後7周，四區指數兩升兩跌出現2次，一升三跌出現5次。今周四區指數再度齊跌，跟據過往經驗，四區指數輪流升跌後齊跌，預示樓價走勢會出現變化。