放寬按揭上限釋放購買力　中原十大屋苑10月成交按月升近3成

中原地產十大屋苑10月全月錄得251宗成交，較上月增加29.4%，創7個月新高。普遍屋苑交投量均錄得升幅，當中美孚新邨、麗港城及新都城的交投量更以倍數增長，惟海怡半島、沙田第一城及映灣園則交投受挫。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告後，樓市氣氛轉旺，二手屋苑即時受惠，買家恐遲買會貴，紛紛加快入市步伐，交投急增，市區千萬元以內二手成交尤其熱鬧。政府放寬按保樓價上限，成功激活各區換樓活動，加上銀行減息，消息正面，料市場購買力將持續釋放，旺市延續至11月。

太古城成交按月升逾80%

其中，太古城10月錄得29宗成交，其中25宗為施政報告後錄得，較上月大幅上升81.3%，平均實用呎價約19,300元，較9月下跌3%。港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，政府放寬樓按，令樓市再度升溫，入市氣氛轉好，即使太古城千萬元以內放盤不多，亦能間接受惠。市場剛性需求強，加上業主叫價克制，成交即時急升。

不過，海怡半島10月錄得12宗成交，較上月下跌33.3%，其中11宗為施政報告後錄得，平均實用呎價16,750元，較上月微升0.7%。中原地產海怡西翼第二分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，放寛按保樓價上限後，即時激活區內買家入市意欲，觀望中的買家願意出價洽購。海怡半島上月消化大量減價放盤，減幅最大的放盤已沽清，因此今個月成交量有所下跌。