啟德海景住宅地最少收4標書　長實及新地均獨資入標

九龍啟德海景住宅地王今日截標。據記者現場所見，最少有4間發展商入標，包括：長實（1113）、新地（0016）及信置（0083）。

長實及新地指，是次項目將以獨資形式入標。而信置及其餘一間發展商則沒有透露入標詳情。

今日截標的地盤面積約為197,552平方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途，以及作安老院舍暨長者日間護理單位、綜合家居照顧服務中心、四所兒童之家、長者日間護理中心、長者鄰舍中心、綜合職業康復服務中心和中度弱智人士宿舍的政府地方。最低及最高的樓面面積分別為723,039平方呎及1,205,062平方呎。兩者均包括將由買方興建的政府地方的樓面面積。

長實代表透露，是次以獨資形式入標（黃祐樺攝）。

萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文估計，地皮估值約187至198億元，樓面地價每呎約15,500至16,500元，料落成後每呎可賣3萬元起。他認為入標人數與預期相若，相信流標機會不大，但受近日社會運動及空置稅等影響，發展商出價會較保守，並料發展商未來買地上會更有選擇性，多以合組財團形式入標。

他續指，該地屬啟德的全海煙花景地皮，缺點是交通及生活配套不足，估計總發展成本約230至250億元，料項目會建混合式豪宅，就現時市況而言，或以實用面積450至750方呎的中小型單位為主。