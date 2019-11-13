銅鑼灣蟬聯全球最昂貴商業街　每呎租金一年2.14萬元

本港示威活動加劇，地舖投資價值蒙上陰霾。根據戴德梁行最新發布的資料顯示，香港銅鑼灣蟬聯全球最昂貴商業街，其次為紐約第五大道上段和倫敦新邦德街。北京王府井是大中華區另一個進入前20名的商業街道，全球排名為11位。

報告指，香港銅鑼灣於去年取代紐約第五大道上段連續五年位居榜首位置。而今年銅鑼灣蟬聯全球第一，租金為每年每平方呎2,745美元（約2.14萬港元）。第五大道上段位列全球第二，租金為每年每平方呎2,250美元。倫敦新邦德街位居全球第三，其租金於過去12 個月按年上升了2.3%，為每年每平方呎1,714美元。

戴德梁行預計一線商業街道的店舖組合將會出現一些調整。

料一線商業街道店舖組合 將出現一些調整

戴德梁行香港商業地產部主管、執行董事林應威表示，根據截止2019年6月本報告完成時的統計資料，香港銅鑼灣今年再次成為全球最昂貴的零售街道。自6月起，香港社會局勢不穏，遊客人數和零售額大幅下降，部分零售商的運作於周末因而大受影響，因此香港零售市場承受的壓力越來越大。香港的零售租金於過去幾個月錄得跌幅，到年底前租金走勢未見明朗。然而，部分零售商卻認為目前的市場調整是一個難得的機會，讓他們重返一線商業街道，故該行預計一線商業街道的店舖組合將會出現一些調整。另外，當中以針對大眾市場需求和本地消費的行業，例如教育、生活、體育與運動休閒等，表現會較為理想，故這類型的零售商正謹慎地尋找擴充的機會，或尋求更有利的租賃條款。

戴德梁行《全球主要大街》（Main Streets Across The World） 年度報告追蹤全球68個市場的488個商業街道，為每個市場最昂貴的商業街道進行排名。自1988年發布該報告以來，本年報告涵蓋的市場最多。

亞太區首20位 大中華區七條商業街道上榜

亞太區表現強勁，80%以上的地區租金有所上升或保持穩定。印度的表現尤其強勁，多個城市的租金錄得升幅。香港面對近期的動蕩局勢，零售租金表現尚可，但對未來的市況則持充滿不確定性因素。

在大中華區，有七條商業街道躋身了亞太區排名首20位，包括香港（第一）、北京（第六）、上海（第八）、深圳（第十一）、廣州（第十三）、台北（第十五）和南京（第二十）。各地的排名與去年持平，當中南京更上升了三位以躋身亞太區排名榜。