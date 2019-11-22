美聯﹕本月首20日600萬至1000萬元二手註冊量　按月倍升

政府上月中公布的《施政報告》中，放寬9成按保至800萬元，刺激中小型單位市場。美聯物業公布，11月首20日600萬至1,000萬元二手註冊量按月升逾1倍。

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，11月首20日二手住宅註冊量錄2,293宗，較10月同期的1,618宗，上升約41.7%。其中，逾600萬至1,000萬元二手物業表現最為突出，暫錄901宗，按月大增約108.1%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，11月首20日逾600萬元至1,000萬元二手住宅註冊量，更已率先超越10月全月747宗，高出約20.6%；反觀，其他金額的二手登記則仍較上月總數為少。

11月數據尚未全面反映新房策後市況

不過，由於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，故此11月註冊個案主要反映10月份市况，意味目前數據尚未全面反映《施政報告》後的全港二手市况。

隨著逾600萬至1,000萬元二手註冊量表現優於其他物業，令此類銀碼個案比率急升。11月20日逾600萬至1,000萬元二手住宅註冊量佔同期整體二手住宅註冊量的比率達39.3%，比起10月全月約26.4%大幅急升。

11月首20日逾600萬至1,000萬元二手註冊量最多的屋苑為美孚新邨，錄24宗，按月增加3.8倍；其次為新都城，錄17宗逾600萬至1,000萬元個案，按月升約3.25倍。