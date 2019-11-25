業主對舖市悲觀　美聯：約60舖寧蝕讓放盤　當中28%願蝕三成

反修例風波持續數月，於過去5個多月的示威衝突中，食肆及零售業生意首當其衝，莎莎國際（0178）早前更表示，擬關閉香港30間分店。各個旅遊及消費熱點區域，商舖空置情況增加。在零售及餐飲業表現疲弱拖累下，有個別商舖業主對前景感悲觀，願意蝕讓離場。美聯工商舖資料研究部及美聯旺舖資料顯示，消費市道慘淡下街舖蝕讓放盤錄60宗，當中近三成放盤蝕幅逾三成。

美聯工商舖資料研究部及美聯旺舖資料顯示，截至本月20日為止，該行錄得60宗街舖蝕讓的放盤（不包括劏場的商場舖），當中17宗（28%）放盤價低於買入價30%或以上；43宗（72%）放盤價蝕幅少於30%。

美聯稱，九龍區蝕讓放盤個案有27個，佔該行統計的總數45%。（資料圖片）

九龍區蝕讓盤最多

若按地區劃分，截至本月20日止，香港區蝕讓放盤個案共錄21個，佔35%；新界區則錄12個，佔總數20%；九龍區蝕讓放盤個案最多，最新有27個放盤，佔總數45%。

當中，四大核心區包括銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角的蝕讓放盤個案，合共佔約一半；約40%蝕讓放盤的租客為食肆，包括中式餐館、非中式餐廳、小食店及咖啡店；餘下60%則包括診所、藥房、找換店及超級市場等。

美聯：投資者對租務市場感悲觀

美聯旺舖董事盧展豪解釋，由於部分投資者於2012年至2013年，舖市高峰期時買入商舖，但現時市況欠佳，令舖位價值大跌，而投資者對租務前景感到悲觀，決定蝕讓放售舖位。

有投資者對租務前景感到悲觀，決定蝕讓放售舖位。（資料圖片）

不過他指出，市場上的議價空間擴大，個別個案在連番減價後或會蝕讓，暫時亦只有零星的蝕讓成交，不過近兩星期來，幾乎沒有人外出睇舖，「始終都有班人好有錢，依家觀望緊，最重要都係睇回報率。」

他相信，實際願意蝕讓出售的個案比60宗多。下半年市場上已經出現不少蝕讓的成交個案，預計情況短期內將會持續，蝕讓的放盤個案料會繼續增加。