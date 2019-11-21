【元朗黑夜】7.21四個月　大馬路吉舖多一倍　舖租減近兩成

元朗7.21白衣人無差別襲擊事件發生至今四個月，陰霾在居民心中似乎仍未散去。商戶紛紛叫苦，有藥房店主指仍有居民擔心受示威影響，或憂慮白衣人事件重演，導致整體生意大減一半。而網上甚至有人傳出要放售樓盤搬離元朗，不過有元朗地產代理透露，未見區內放盤數量有明顯升幅，不過買家則較容易成功向業主劈價。

在7.21四個月前夕的中午12時左右，記者走了一遍元朗主要地段包括大馬路，發現至少有8間吉舖招租。有藥房店長透露，元朗大馬路一帶自今年初開始出現吉舖，至今半年間數目升逾一倍。另外，位於元朗大橋街市對出的壽富街一向為美妝店駐守「重地」，平日有不少水貨客拖篋前往購物。據記者當日觀察，街上人流以本地居民為主，只有間中數名拖篋、並操普通話的人士在美妝店門外等候。

有美妝店店員透露，店舖以內地人為主要客源，但近日的生意比過往差了不少，未知原因為何。但記者再追問時，她便指不便接受訪問，拒絕透露更多。

大馬路藥房生意跌一半

一間位於元朗大馬路上的藥房店主Joe表示，自七月份開始，生意跌了一半。他指藥房主要做本地生意，但近月居民都人心惶惶不敢外出，「過去我們週末的生意較好，現在卻是掉轉，平日的生意比星期六日還好。」他表示目前公司營業仍不算困難，亦不清楚業主有否減租續約，不過公司最近則安排了員工要清大假。面對市道低迷，Joe認為政府需負上最大責任，「這些社會運動，還需靠政府處理，或可令經濟好些。」

元朗大馬路上有不少藥房。（黃文軒攝）

另一間位於壽富街的藥房老闆郭先生就指，由於近日示威頻繁，加上雖然7.21事件至今已有一段時間，但市民仍對該事件有憂慮，「市民見到這些事都驚啦！一知道冇事，就拿拿聲落嚟買完嘢即刻走。」

地產代理指樓盤出售增約兩成

在元朗西堤街一間地產代理，一位不願透露姓名、從事業務超過20年的地產代理透露，近月間元朗區租舖的業主普遍都將租金下調15%，為期六個月，「好多業主都好體諒有社會運動，大家都一齊共渡難關。」

地產代理指經濟自去年年底開始疲弱

7.21白衣人襲擊元朗西鐵站事件，令元朗居民人心惶惶，甚至網上傳出不少人打算搬離元朗。該名地產代理指，近月元朗的放盤數目未見有明顯升幅，但出售樓盤數目比去年同期多了約兩成。但他又補充，元朗區樓市成交量卻較去年高峰期少了七至八成，如天水圍的嘉湖山莊等，估計主要與經濟因素有關，「本港自去年年底的經濟開始疲弱，年初經濟已經轉差。加上社會運動開始到現在，各行各業都差了。」但他對香港經濟持樂觀態度，「香港地大家會好快淡忘，大家會好快復原。」