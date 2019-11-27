市民憂「2047大限」　發展局：有機制處理地契續期問題

《基本法》保證香港回歸後「50年不變」，因此不少人討論討論土地「2047大限」問題，擔心50年後「一國兩制」未必繼續實施，到期的地契或會變成廢紙。

發展局局長黃偉綸回應立法會議員的書面查詢時表示，據政府於1997年7月的政策聲明，沒有續期權利的土地契約（不包括短期租約及特殊用途契約），在期滿時可由政府全權酌情決定續期50年而無須補繳地價，惟須每年繳納租金。

他指，款額相當於有關土地應課差餉租值的百分之三，租金其後會隨應課差餉的改變而調整。據此政策，特區政府成立後，批出的地契年期一般均為50年並跨越2047年。

目前政府批出的地契年期，一般均為50年並跨越2047年。（資料圖片）

有地契最快2025年到期

黃偉綸又表示，根據地政總署按土地註冊處提供的資料所整理的數據，目前有效並涉及一般商業／住宅／工業用途地段的土地契約，到期的年份最早為2025年。由2025年至2047年6月29日，合共約有2,400個一般商業／住宅／工業用途的地段（按分段地段計算）的土地契約到期。所涉的權益份數資料正在製備中。

政府：有政策和機制 處理土契續期

他重申，政府有政策和機制處理土地契約續期事宜，亦正探討有否其他合適的安排，以較精簡的程序和便捷的方式續期。會適時公布具體安排。

至於是否金融機構基於有關地契將於2047年年中期滿，而拒絕就該土地上的物業批出超逾該年期的按揭貸款。他指金管局認為政府的解釋已妥善及全面回應銀行業界的關注，看不到銀行有需要改變現有按揭政策。事實上，目前已經有銀行批出年期比相關樓宇地契年期為長的按揭貸款，金管局亦沒有收到這方面的投訴。