規劃署公布棕地研究報告　顧問料約700公頃土地可考慮發展

由規劃署負責的「新界棕地使用及作業現況研究」，經過多年調查終於有結果。據發展局向立法會提交文件，全港約有1,414公頃有作業的棕地，扣除已納入新發展區及其他發展項目，仍有約700公頃土地可探討其發展潛力。 當局指，規劃署計劃以土地使用兼容性和場地限制等因素，分階段檢視顧問指具較高可能發展潛力的450公頃棕地，以評估當中有多少可適合作公營房屋發展。

規劃署於2017年4月委聘顧問開展棕地研究，以掌握新界各處棕地的整體情況。研究顧問在實地調查期間亦派調查人員記錄了用地資料，並以問卷訪問業務營運者及確認個別作業的邊界，當中訪問了大約3,420個營運者，約佔有作業營運的棕地約46%。

全港共1579公頃棕地 165公頃未有營運

據問卷調查及實地觀察所得，棕地研究最終識辨出合共1,414公頃有作業營運的棕地，另有165公頃棕地未有營運，而有營運的棕地主要位於新界西北和新界東北。

規劃署公布棕地研究報告。（立法會文件）

研究又現，全部棕地綜合統計，當中共有653公頃正透過新發展區／具發展潛力地區項目積極發展或重新規劃。另有約120公頃涵蓋於已在積極規劃階段的政府項目及約30公頃位於已知由私人界別所倡議的發展項目。

逾50%保育地帶內棕地屬合規

至於未有發展計劃的棕地，當中76公頃位於保育相關地帶內，而餘下約700公頃則零散分布於新界各處，將進一步探討發展潛力。規劃署又指，位於保育相關地帶的棕地當中，超過50%為《城市規劃條例》容忍的「現有用途」（即指緊接該中期發展審批地區／發展審批地區的草圖首次刊登前已存在的建築物或土地用途）；而其餘的則正涉及現有執管行動或調查。

規劃署公布棕地研究報告。（立法會文件）

研究指，棕地每月租金中位數及平均數分別約為每平方尺3元及3.9元。根據顧問以問卷調查結果再適當推算，棕地作業估計提供約52,000個職位，當中大部分為全職職位。倘清拆現有棕地作發展或其他土地用途，據研究所得，約有 10%的受訪者表示會結束業務，而63%的受訪者則表示會另覓地方繼續經營。另外，有43%的受訪者表示其作業需要在露天場地營運。

棕地群近新市鎮或公路 發展潛力高

研究又指出，就餘下尚未納入新發展區／具發展潛力地區或其他已知發展項目內的700公頃棕地，顧問指棕地羣若與現有新市鎮及主要公路的距離少於500米（即屬步行距離內），而土地面積最少有2公頃的話，則其發展潛力可能會較高。

規劃署公布棕地研究報告。（立法會文件）

當局指，行政長官林鄭月娥已於《施政報告》提出會分階段檢視顧問指具較高可能發展潛力的450公頃棕地，以評估當中有多少可適合作公營房屋發展。署方會先從160 公頃較接近現有基礎設施的棕地着手檢視，並在今年內從中物色適合的地塊。

新界北新發展區、藍地石礦場及龍鼓灘近岸填海 可整合棕地運作

此外，土木工程拓展署會就已羅列的地塊開展技術研究，以確定公營房屋開發及所需基礎設施工程的範圍。規劃署下一階段會檢視餘下290公頃的棕地，目標是在2020年年底前完成分析。在宏觀規劃層面上，政府將根據相關行業的土地需求估算，從大型發展項目中（包括新界北新發展區、藍地石礦場及龍鼓灘近岸填海工程），選取面積較大而交通相對可達並設有基建設施的土地，以為棕地作業提供集中、有序及具土地使用效益的場地。

而土木工程拓展署委託顧問從事的另外兩項研究，初步顯示為特定行業而建的多層工業樓宇在建築要求及技術上是可行，但由於特建的通道、樓底及負荷量的要求，發展這類多層樓宇需要龐大的資本投資。