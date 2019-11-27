新地以逾422億　奪西九高鐵站上蓋商業地王　成交價破官地紀錄

西九高鐵站上蓋的商業地王，最終僅獲收三份標書，市場一片憂慮「流標」的情況下，地政總署公布，最終由新鴻基地產（00016），以422.32億元投得，每方呎樓面地價13,345元，成交價破官地紀錄。

西九高鐵站上蓋商業項目為近年最大規劃的單一商業地皮，地皮面積64.3萬方呎，可建樓面316.4萬方呎，指定作非工業用途。不過因應近日市況轉差，當日只收得三份標書，當中包括長實地產（1113）及新鴻基地產（0016）；另外信和置業（0083）﹑恒基地產（0012）﹑九龍倉置業（1997）﹑華人置業（0127）及利福國際 （1212）合作入標。

另一方面，亦有測量師行因應市況調低地皮估值，綜合業界估計，地皮估值由最初高達千億元，大幅下調至約316.46億至791.2億元，每方呎樓面地價約1萬至2.25萬元。

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，中標價比預期略低，但屬合理水平，反映發展商對優質商業項目的渴求及對後市仍有信心。

他認為，發展規模大及資金回收期長，屬大型發展商「必爭之地」及有「戰略性」位置，估計以長線投資及收租為主。中標發展商精於商業項目發展及有豐富的營運及管理經驗，估計這地皮會發展成「高端綜合項目」。不管近月香港的情況，這地皮總投資雖然很高很貴，但絕對「唔會買錯」。

他預料，長期租金回報率約3至3.5%，估計資金回收期約20至30年；總投資額約650至700億元。