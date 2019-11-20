業界下調西九高鐵站商業地估值　稱有流標風險

社會事件持續，樓市前景不明朗，本周五招標的高鐵西九站上蓋商業地亦受影響。該地皮佔地64.3萬平方呎，可建樓面面積最高達316.5萬平方呎，最新有測量師因應市況下調地皮估值，調整至約316億至630億元，並認為有流標風險。

華坊諮詢指出，政府今年共招標出售商業地4次，其中3次都流標或遭撻訂，只有1幅小型酒店地以低於市場預計的下限出售。近期本港政治爭議持續，再加上中美貿易戰等外圍因素，嚴重影響財團投標商業地的信心。該項目投資額龐大且回本期長，預計入標的財團不多，亦會以合組財團方式入標來分散風險。如政府設置的底價未有緊貼現時的市況，有較大的機會出現流標。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，該行將呎價由最初1.8萬元下調至1.5萬元，最新再下調至1.2萬元，地皮估值約316億至379億元。項目受社會氣氛影響，加上地皮規模大，若收到2至3份標書已經不錯，亦有流標風險。即使項目最終批出，由於有高度限制，亦未必成為地標建築，加上空置率正在上升，將來平均呎租達70多元，而區內最高級寫字樓呎租達100元以上。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文亦下調估價，料樓面地價約每呎1.5萬至2萬元，地皮估值約473至630億元。他指因項目投資額大，估計只有3至4間發展商入標，多以合組財團形式入標為主，估計大型中資亦會入標支持。以現時市況及社會情況，發展商在商業地的估算及出價上跟住宅地截然不同，出價一定比住宅地有差別及其他考慮。