新地中標西九高鐵站商業地王　郭炳聯：邀請長線投資者參與發展

西九高鐵站上蓋的商業地王，最終由新鴻基地產（0016）以422.32億元投得，每方呎樓面地價13,345元，成交價破官地紀錄。

新地（0016）主席兼董事總經理郭炳聯表示，對投得地皮非常高興。他指，該地皮是香港近年來地皮面積最大的商業用地，佔盡地利優勢，極為罕有，不單坐落高鐵站上蓋，更鄰近機場快綫、港鐵東涌綫和西鐵綫，為四綫交匯的交通樞紐，貫通香港各區及內地多個主要城市，並通過機鐵至機場連接世界各地。

將邀請其他投資者參與發展

他指，是次中標對新地以至香港而言皆意義非凡，集團有意邀請其他長線策略性投資者參與發展，為項目注入更豐富和多元化的資源與概念，相信項目落成後，會為集團提供穩定而可觀的租金收入，進一步強化集團的長遠發展。

郭炳聯指，環球貿易廣場（ICC）的經驗，有助集團將地皮發展為地標性綜合商業項目。（資料圖片）

郭炳聯：新地對香港前景充滿信心

郭炳聯提到，項目座落高鐵站上蓋，日後企業無論進駐該項目，抑或毗鄰的環球貿易廣場（ICC），都將受惠於高鐵這全球最龐大的高速鐵路網絡，而西九龍總站是香港唯一一個高鐵站，對香港把握大灣區發展機遇極為重要，極具戰略價值。

郭炳聯表示， 新地對香港的前景一直充滿信心，今次投得的地皮將發展為全新地標性綜合商業項目，並與ICC發揮協同效應，媲美中環的ifc，為香港的國際金融、商業、及貿易中心地位貢獻力量。

他提到，ICC過去十多年的成功發展與營運，足證新地對西九龍有深入認識及豐富經驗，再配合政府正投入大量資源發展西九龍文化區，整個區域將成為香港以至大灣區的一個重要商業、零售、文化、娛樂及交通樞紐，提供超過800萬平方呎甲級寫字樓、約300萬平方呎零售及文娛設施，以及五星級酒店。