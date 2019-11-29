差估署10月樓價指數跌1.3%　連挫5個月　租金指數兩連跌

本港繼續受中美貿易戰及社會事件困擾，雖然近日情況轉趨樂觀，不少發展商借勢推盤，惟樓價持續走下。差餉物業估價署公布，本港10月私人住宅單位售價指數報376.1，按月跌1.33%，較9月跌幅略為收窄，已連跌5個月，創今年2月以來新低。

10月以D類單位跌幅最為顯著，面積為1,076至1,721平方呎的D類單位，售價指數跌幅達1.8%；面積為430平方呎以下的A類單位，按月跌約1.6%；面積為431至752平方呎的B類單位，按月跌約1.1%；面積為753至1,075平方呎的C類單位，按月跌約1.5%。

逾千呎D類單位 樓價跌幅最「甘」

累計全年首10個月，私人住宅單位售價指數指數升幅進一步收窄至4.6%，較去年同期約7.4%升幅，低約2.8個百分點。

租金方面，10月租金指數報194.5，按月跌近1.7%，連跌兩個月。本年首10個月，該指數上升0.6%。

萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文表示，指數跌幅符合預期。（資料圖片）

萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文表示，指數跌幅符合預期，以近日社會情況及市況計，估計11月、12月的指數仍會向下調整，估計至年底前會再向下調整約2%至2.5%。以今年5月份高位計，會下跌約8%至今年年底，但2019全年計仍有約2%升幅。

他估計，現時樓市出現大幅下跌的機會不大，因息口仍持續低企，隱憂是本港經濟正放緩，將影響購買力。

林浩文：年底前樓價尚有2%至2.5下跌空間

另外，林浩文認為，在政府的新政策下，600萬至1,000萬元的二手樓會「亢奮多2至3個月」，估計這類別的成交量亦會多2至3成，直至盤源及購買力被消耗，估新政策對樓市的真實影響會在2020年首季反映。

萊坊認為，發展商未來數月主力推1,000萬元以下的中小型單位。（資料圖片）

至於一手方面，林浩文料發展商未來數月主力推1,000萬元以下的中小型單位，但同時會推出部分豪宅項目以測試市場反應。該行預期，今年2019年一二手成交量只有約6萬宗。