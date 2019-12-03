萊坊林浩文料明年本港樓價跌5%

本港經濟步入衰退，加上社會事件持續，萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文預計，今年年底樓價將較5月高位回落約8%，全年一、二手住宅銷售量跟去年相若，成交量約6萬宗；預料明年樓價將輕微下跌約5%，成交量介乎5.6萬至6萬宗。

他說明年樓價跌幅會否擴大，取決於社會運動的持續時間，同時若明年首季經濟繼續欠佳，相信打工一族可能需要「凍薪」，影響他們的購買力，這將導致中小型住宅市場受壓。

料二手市場未來3個月持續熾熱

港府於施政報告中宣布放寬按保，林浩文認為措施推高了市場對600萬至800萬樓價單位的需求，預期這些單位成交量將上升兩至三成，相信二手市場在未來3至4個月將持續熾熱，直至盤源及購買力消耗後才會緩和；估計發展商未來數月推盤均會集中在樓價1,000萬以下的中小型單位。

林浩文（圖中）預料，未來數個，發展商將集中推1,000萬元以下物業。（鄺月婷攝）

在賣地方面，林浩文指短期內本港房屋供應量應可達標，政府傾向留更多「彈藥」在手，將使明年賣地步伐放緩，在2023年或以後可能出現土地及房屋供應缺口。他表示自從兩塊商業地皮流標，政府已調整底價，相信明年政府會按照市況調整底價。

他估計政府在2019至2020年財年的賣地收入約1,300億至1,350億元；下個財年的賣地收入則降至1000億至1200億元。