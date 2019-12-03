萊坊料今年主要購物區街舖租金下跌約15%

本港10月零售銷售按年急瀉24.3%，創史上最大跌幅；今年首十個月零售業總銷貨價值估計下跌9%。萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫表示，社會不穩使港人消費意欲下降，加上交通受阻，不少市民會提早下班及選擇留在社區消費，預計今年主要購物區，如中環、尖沙咀、銅鑼灣和旺角的街舖租金將下跌約15%；明年跌勢會否持續，將視乎社會運動走勢，但跌幅難以預料。

萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫（圖左）認為，未來零售商將會調整開店策略。（鄺月婷攝）

麥海倫認為社會事件對民生地區商場及商店的生意未有太大影響，因這些商舖主要售賣日常生活用品，銷售額相對較穩定，租金亦不會有太大升幅，而市民留在社區消費，將有助發展社區生活圈。她估計未來零售商或會調整開店策略，由過去集中於主要購物區開店，分散至非核心零售區。

港島企業縮減寫字樓面積最多三成

受中美貿易戰及社會不穩影響，企業採取較審慎態度來租賃寫字樓，萊坊香港區商業部高級董事劉柏汶指，目前企業希望節省開支，部分會把辦公室搬至非核心區，更有不少企業將現有租賃規模縮小約20%至30%，個別甲級寫字樓錄退租個案，令市場供應量增加，但港島寫字樓空置率仍低，預計明年港島甲級寫字樓租金約下降6%至8%。

萊坊執行董事兼總經理、九龍區商業部主管麥健偉補充道，市況不明朗下，不少公司傾向找短期寫字樓租約，有利共享辦公室的生意。他稱雖然九龍區寫字樓棄租個案上升，惟這並非主流，大部分外資公司只是擱置拓展計劃，未有打算撤離香港，估計明年九龍區寫字樓租金將下跌2%至4%，甲級寫字樓跌幅更大。