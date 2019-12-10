戴德梁行：料明年上半年樓價跌10至15% 舖租續跌逾一成

樓市前景未明，戴德梁行發表2019年物業回顧報告稱，本港住宅樓價在年初曾出現歷來最急升幅，惟下半年市道轉差及成交減少，抵銷上半年部分升幅，全年成交量按年仍升5.9%。

該行大中華區副總裁陶汝鴻指出，近日社會氣氛趨緩和，加上政府放寬按保上限，短暫刺激樓市，惟12月成交已經回落至4,000宗，與10月成交量相若。

他估計，明年首季成交量將上升，惟由於政治局勢及中美貿易談判情況持續，預期相關因素對本港經濟基礎的打擊將於明年第二至第三季浮現，包括本地生產總值（GDP）及失業率等，認為樓價有下跌壓力，料上半年或跌10至15%，下半年走勢則取決於事態發展。

料明年銅鑼灣舖租跌最多14%

本港零售銷貨額連跌9個月，報告指出，上半年各區舖租有所回升，在社會衝突持續下，升幅已在第三季完全抵消。

第四季各區鋪租跌至5年來低位，租金跌幅最大的尖沙咀及旺角按季跌約10%，中環跌9.8%，銅鑼灣跌8.5%，核心區鋪租亦錄得下跌。

該行香港商舖部主管林應威認為，社會事件未見平息跡象，將視乎傳統節日表現，才能判斷商舖租金是否已見底。

他預料，明年各區舖租將錄得雙位數跌幅，其中銅鑼灣舖租最為嚴峻，預料跌約12至14%，中環、尖沙咀及旺角則跌10至13%。