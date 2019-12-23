仲量聯行：核心區寫字樓空置率持續上升至5.9%　中環創逾四年高位

社會運動和經濟不明朗因素持續影響，仲量聯行指出，情況令各區寫字樓租賃活動疲弱，中環、灣仔、銅鑼灣及尖沙咀等核心寫字樓市場空置率均持續上升。該行指，整體寫字樓租賃市場錄得91,900平方呎的負吸納量，導致空置率升至5.9%；而11月份寫字樓租金跌勢持續，每月平均租金按月下跌0.6%至每方呎73.9元。

整體平均租金跌至73.9元

值得留意的是，中環自去年10月以來每月均錄得負吸納量，11月空置率更升至逾四年高位，達到3.5%。不過，仲量聯行預計儘管需求有所下降，本港寫字樓租賃市場仍可於今年錄得逾100萬平方呎的淨吸納量。

仲量聯行商業部主管鮑雅歷（Alex Barnes）指出，租戶紛紛於區內尋求更具成本效益的辦公地點，而租賃活動亦主要受這個趨勢所主導。除了租戶繼續傾向在中環區內物色更物有所值的辦公地點外，港島東和九龍東等非核心區市場空置率亦見下跌。

仲量聯行料明年本港寫字樓投資市場將聚焦具增值潛力的物業。（資料圖片）

其中一宗主要成交為華融（澳門）據報已承租太古廣場一座20,300平方呎樓面，而國信證券則已承租該廈13,500平方呎樓面。兩者均是從中環甲一級寫字樓遷出的租戶。

仲量聯行大中華區和香港研究部主管黃志輝表示，內外環境因素繼續影響投資氣氛，寫字樓投資市場持續淡靜。最近成交的數個單位均以折讓價售出。不過，鑑於香港樓市在受壓的情況下仍能維持穩健，現時大部份潛在買家均持觀望態度，預料明年本港寫字樓投資市場將聚焦具增值潛力的物業。