新批按揭貸款連跌4個月　 經絡：受放寬按保刺激　12月份或回升

金管局公布，11月新申請按揭貸款的宗數為9,412宗，比上月微升113宗或1.2%；新批出按揭貸款金額及宗數分別錄得281.75億元及6,505宗，比10月份分別減少13.5%及14.6%；上月新取用按揭貸款，金額及宗數分別錄得220.58億元及5,165宗，比上月下跌42.36億元及1,245宗或16.1%及19.4%。

以首11月計算，新批出按揭貸款額及宗數為4,149.58億元及99,036宗，比去年同期增加9.46億元或0.2%，宗數卻減少3.3%；另外，首11月新取用按揭為3196.46億元及77,610宗，相比去年同期貸減少0.7%及4.5%。

曹德明指，市場氣氛不穩、加上銀行於年底時對按揭業務積極性降低，批出的按揭亦有所減少。（公司提供）

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，新批出及新取用按揭貸款金額及宗數均錄得連續四個月下跌，原因是第四季樓市呈膠著狀態導致按市亦有所回調，加上部份銀行提早於第四季「減產」，在市場氣氛不穩、按揭資金成本高企等情況下，銀行於年底時對按揭業務積極性降低，批出的按揭亦有所減少。

不過，10月份有減息及放寬按揭成數等利好消息，有機會令12月份按揭宗數回升，料全年新批出及新取用按揭宗數將與去年的108,123宗及86,584宗相約。