【Wetland Seasons Park開售】區內客主導　慈母6球購兩房予兒女

新地天水圍新盤Wetland Seasons Park今日賣樓，首輪發售375伙，以呎價萬元以下單位作招徠。單位實用面積386呎至1,272呎，折實售價483.1萬至1,743.6萬元，折實呎價9,988元至16,915元。

新盤買家以當區客為主，買家黎小姐指，本身住元朗區，睇中新盤環境優質，希望以預算600萬元之內，購買一個兩房單位，「依家同仔女一齊住，想叫佢哋搬出去，所以買嚟比佢哋住」。

她說，對樓市信心「都係一半一半」，由於非炒家，買樓為自住用途，所以也不會太擔心，望後市「唔好跌」。

蘇小姐指新盤交通尚算方便，鄰近西鐵站。（區嘉俊攝）

另一買樓客蘇小姐說，與家人一直住在天水圍區，「一路睇住佢起」，故知道環境、交通和周邊生活配套，「天橋一轉彎就到西鐵站，所以交通尚算方便」，加上萬元呎價的定價合理，為有能力供款的範圍。

她說，希望以預算600萬元之內，買入兩房單位自住，由於擔心45日付款計劃未必能及時找到銀行承造按揭，所以或採用180天計劃。

今日需工作的陳先生下午到場，指該區環境優美，交通較遠，希望政府能盡快改善，又指對樓市沒有信心，預算則「愈低愈好」。