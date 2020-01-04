【Wetland Seasons Park開售】代理料反應超預期　樓市小陽春可期

新地（0016）旗下Wetland Seasons Park今天首輪開售，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新盤買家出席踴躍，是近半年出席率最高樓盤，當中用家佔7成，投資者佔3成，料日後租金回報可超3厘。

買家分佈方面，他指，80至90後買家佔約6成，以新界區買家為主，當中天水圍買家入票最多，其餘兩成則為九龍和港島買家，他料今日首輪銷售將「一Q清袋」，為2020年打響頭炮。

對於一及二手市況，他預計樓市小陽春可在1月偷步出現，一手市場率先暢旺，隨Wetland銷情火熱，港島亦有兩新盤發售，可加快一手成交，料本月可有1,200宗成交，比上月不足500宗大幅反彈。

布少明認為，市場對千萬元以下單位剛需強，而市場過往數個月持觀望態度，主要受社會事件和中美貿易戰困擾，隨兩事件回穩，相信樓市可企穩回升。

方啟明：定價克制貼同區二手價

中原地產屯門、元朗、天水圍及青山公路高級資深營業董事方啟明指出，A組客人群相當多，未想過如此洶湧，反應超預期，與樓盤定價較合理和克制有關。他預料，B組客人出席率達8至9成，主要是上車盤為主，因新盤定價貼近同區二手價格，亦可吸引部分同區舊樓業主換樓。

方啟明稱市場在過往半年累積不少購買力，小陽春不會消耗購買力。（區嘉俊攝）

他預料，Wetland銷情將可帶動其他一手市場，隨中美簽署首輪貿易協議，加上今年市場預期低息環境持續，各國央行以量寬刺激經濟，估計樓市氣氛會持續向好。

他說，過去半年累積購買力相當大，估計不會因小陽春消耗購買力，個人預料樓市全年可5至10%升幅。