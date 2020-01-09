【多圖】新地租務住宅TOWNPLACE SOHO本季招租　現樓示範單位曝光

新地（0016）全新住宅租賃品牌「TOWNPLACE本舍」，今日（9日）開放位於中環堅道TOWNPLACE SOHO三個現樓示範單位予傳媒參觀。

TOWNPLACE SOHO提供3款租賃模式，包括服務式、連傢俬及自備傢俬，而今日開放的三個示範單位同屬連傢俱設計。

其中28樓A室，實用面積570呎，屬三房設計，其中一房為書房，廁所以雙門設計，分別連接客廳及主人套房。發展商提供「優雅木調」Stellar Works傢俱方案，以歐洲經典美學為設計理念，適合追求格調的人士。

另外，28樓B室實用面積358呎，屬一房間隔，廁所亦可連接睡房或客廳，同樣選用Stellar Works傢俱方案，外望維港及中區城市景。

至於28樓E單位，實用面積460呎，為兩房一廳間隔。傢俱風格選用「日系簡約」的Francfranc設計，設計俐落而色彩較豐富。

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3款租賃模式同樣以開放式廚房設計，提供酒櫃、蒸焗爐、雪櫃、電磁煮食爐、二合一洗衣乾衣機、保險箱、落地窗簾、嵌入式衣櫃、花灑等設備，而服務式的租賃模式更提供酒店級床褥寑具、廚具小家電、Marshall音響組合，以及多功能傢俱。

項目主打智能家居系統，透過手機應用程式可控制大門的酒店式電子門鎖，語音控制智能家居系統、控制單位內的燈光、電視、冷氣機等，以及設有嵌入式無線充電座等。