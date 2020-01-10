【大馬睇樓】吉隆坡核心區Conlay 　唔使「三球」購742呎一房

本港樓價高、物價貴，不少港人退休後會考慮於移居海外「嘆世界」。其中馬來西亞首都吉隆坡有不少華僑居住，基本華語、英語通用無阻，成為港人熱門考慮的地方。但吉隆坡樓又有多吸引？

記者早前應當地上市地產發展商東家集團（Eastern & Oriental Berhad，E&O）邀請，到訪大馬首都吉隆坡，實地考察其豪宅樓花新盤Conlay，不妨直擊一番，探究一下與香港新盤又有何不同？

由吉隆坡國際機場乘車抵達市中心，路況暢通只需近一小時車程，沿路經過當地最新商業核心區TRX，盡覽當地知名地標，如︰The Exchange 106、雙峰塔、吉隆坡塔等。

在這個金融區，也有不少住宅建築項目興建之中，記者今次直擊的樓花樓盤項目，名叫「Conlay」，由馬來西亞上市地產商東家集團與日本三井不動產合作發展，剛完成地基工程，預計2024年首季落成。

項目屬單幢設計，樓高51層，共設有491個單位，由分層住宅、服務式住宅及空中餐館組成。其中，分層住宅涉297伙，間隔包括一房及兩房，實用面積742至1,334平方呎。

由Conlay地盤附近可遠眺知名地標「雙峰塔」（翟梓謙攝）

單位大部份設客廁

手持數百萬元遠赴吉隆坡的「中環」置業，到底可以購買怎樣的單位？先來看一看示範單位，Conlay其中一間實用面積742呎，屬第一期最細單位，以一房間隔開則。相信以同樣面積，香港開則最少兩房起跳。

項目入場費由140萬令吉起，折合不足300萬港元；呎價約2,300至2,600令吉，折合約4,300至5,000港元。

除了一房面積較香港大，項目所有單位也採用開放式廚房設計，提供電磁煮食爐，電器也採用Bosch、Electrolux等牌子。另外，大部份單位設有客廁，業主與客人無須共用同一洗手間，香港樓則較少見。

+ 5 + 4 + 3

大廈外牆阻擋陽光直射室內

記者乘車遊覽項目地盤周遭，留意到一街之隔便是當地鐵路系統 MRT「Conlay Station」的地盤。E&O高級總經理及集團營銷與銷售主管黃永光介紹時稱，根據規劃，「Conlay Station」上蓋設3座寫字樓，連接基座商場，預計2021年竣工，並於2022年通車，屆時1站到達傳統商業區KLCC EAST及最新商業核心TRX，4站更可到達新加坡馬來西亞高鐵站。

E&O高級總經理及集團營銷與銷售主管黃永光稱，項目由著名建築師Kerry Hill設計，其中外牆設計考慮到當地日照時間長的問題。（翟梓謙攝）

相比香港樓，因應大馬天氣，項目在大廈外牆也花了一點心思。黃永光稱，由於馬來西亞日照時間長，故此大廈外牆選用「fin」魚翅型設計，有助阻擋陽光直接照射單位內。

市場較少投機

翻查資料，馬來西亞近年因油價下挫，加上國家獨立60年以來首次改朝換代，叫停大型基建重新規劃，令當地股市、樓市，甚至貨幣令吉匯價回落不少。正因如此，馬來西亞樓市正處於低水，為海外投資提供機會。

Conlay第一期已累售70伙，當中外望高爾夫球場的大單位已接近沽清。（翟梓謙攝）

黃永光指，現時吉隆坡市區新盤樓價每呎約2,000至3,500令吉（相當於3,800至6,650港元）。他表示，當地樓價走勢平穩，因為市場較少投機，不像新加坡或香港。不過，吉隆坡每年樓價平均升幅仍有約5%，租金回報約3%。

黃永光舉例指，日本三井不動產於7年前與E&O聯手發展吉隆坡項目「The Mews」，當時一手售價每呎約1,200至1,300令吉，至今二手呎價已升至1,600令吉，每年有約5%升幅。他補充指，當中已經包括因政治及油價因素抵消掉的潛在升幅。