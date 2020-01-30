去年私宅共13641個單位落成　按年下跌35%

去年私宅落成量料按年下跌35%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇估計，2019年全年落成私人住宅只有13,641個，數字按年下跌35%。數字明顯下降，並非新屋供應短缺，估計有大型項目延遲落成所致。新屋順延落成期，可能推高2020年的數字，重上二萬個的水平。

中原地產研究部選取58個於2019年落成的主要私人住宅項目統計，合共提供13,641個單位。數字較2018年的20,968個，減少7,327個，下跌35%。數字是近四年的新低，2015年曾低見11,296個。政府原先估計2019年有20,420個單位，預測落空並非供應短缺，估計有大型項目延遲落成所致。未來五年，平均每年新屋供應維持在2萬個上下的水平。

新界區︰7979個單位

新界區26個項目，有7,979個單位。早前三年，每年維持0.9萬到1.1萬個的水平。供應較多的地區：大埔為3,233個，將軍澳1,600個。

九龍區︰3270個單位

九龍區14個項目，有3,270個單位。早前二年，每年維持0.6萬個上下的水平。供應較多的地區：長沙灣1,405個，旺角652個，觀塘646個。

港島區︰2392個單位

港島區18個項目，有2,392個單位。2018年有3,430個，按年減少1,038個，下跌30%。供應較多的地區：西區1,041個，北角842個。