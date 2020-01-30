去年二手豪宅成交宗數創新低　Mount Nicholson包辦首3位最貴洋房

近年豪宅成交有放緩趨勢。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，去年二手洋房買賣合約登記錄344宗，總值101.68億元，較2018年的488宗及155.89億元，分別下跌29.5%及34.8%。

其中，二手宗數創1996年有記錄以來的24年歷史新低，而金額是創2003年53.91億元後的16年新低。顯示受到中美貿易戰及社會事件影響，本港經濟放緩，買家的入市意欲明顯降溫，以致二手洋房市道疲弱淡靜。

一手洋房成交宗數創7年新高

一手方面，去年年一手洋房買賣合約登記錄得240宗，總值224.86億元，較2018年的190宗及277.04億元，分別上升26.3%及下跌18.8%。一手宗數是創2012年364宗後的7年新高，而金額雖錄得回落，但仍為歷史次高。顯示去年有洋房新盤推售，銷情理想，帶動一手洋房交投上揚。

整體方面，2019年整體洋房（包括一手及二手）買賣合約登記錄得584宗，總值326.54億元，分別按年跌13.9%及24.6%。宗數創3年來新低。以按月計，去年12月整體洋房錄76宗，總值53.59億元，分別按月大升94.9%及3.46倍。

黃良昇指，去年本港錄76宗價值1億元或以上的高價洋房買賣登記。（資料圖片）

另外，黃良昇表示，去年有76宗價值1億元或以上的高價洋房買賣登記。登記金額最高的首三名，均是由九倉、南豐等發展、有「亞洲樓王」之稱的山頂聶歌信山道8號Mount Nicholson，最貴的為1期15號洋房，成交價錄9.16億元；1期16號洋房成交額為7.2億元；2期22號洋房錄5.81億元，排第三位。