【驗樓直擊】澳洲回流　龍珠島居民細換大　斥1740萬購屯門洋房

永泰地產（0369）旗下新盤「The Carmel」陸續入伙，今次發展商同時發展洋房及分層戶。對於細價位，坊間意見好壞參半。但以發展豪宅見稱的永泰，就在洋房項目，扳回「失分」，是次驗樓的單位，售價約1,740萬元，全屋雖然用上大量石磚，但一塊空心磚都找不到，驗樓師明哥給予逾90分的高分。

住慣外國屋，目前與父母於龍珠島居住的林先生，收樓當日興奮地與記者討論家中佈置，卻笑言若果用同一價錢，於澳洲非市中心的地方置業，有機會買到逾萬呎的莊園連房屋，但亦明白香港樓價長期高企的問題，只好「接受」。

林先生與家人拆逾千萬，購入The Carmel洋房，供一家三口入住。（羅君豪攝）

近年為協助經營父親的公司、由澳洲回流香港已經兩年多的林先生，目前與家人住在龍珠島細單位，由於生活環境相對擠迫，因此家人「一擲千金」，出資逾1,740萬元，購入永泰地產（0369）旗下位於大欖青山公路的「The Carmel」一座兩層高、近1,100呎洋房，供一家三口居住。

訪問當日，他帶記者與資深驗樓師賴達明「明哥」到新居。洋房分兩層，數字上看即每層平均得500多呎，三房間隔，扣除樓梯位，空間不算多。不過單位使用落地玻璃，樓底逾兩呎高，因此空間感不錯，加上發展商「送贈」天台等，樓梯位下亦有隱蔽的儲物空間，令業主可以用盡面積。

未見有空心磚問題

明哥驗樓後表示，洋房質素不錯，屋內用了大量石材，卻不見有空心磚的問題；亦花了很多心思在「來去水」的處理，在不同的平台及露台上，均用上兩個排水渠口，「我特別留意過成個單位，牆身、平台都冇水跡、水印。」

他指，一般獨立屋有平台、露台以至天台，因此進行保養時，要特別留意渠口的問題，「渠口唔好塞，水浸就好麻煩。」

賴達明指，發展商花了很多心思在「來去水」的處理。（羅君豪攝）

有讚亦有彈，明哥說單位的露台、大門平台、樓梯圍欄、大廳幕牆、窗，以及浴屏的玻璃，均出現大量崩花問題，相信與工人拆棚時，大量沙石墜下，刮花玻璃表面有關。

明哥說，洋房需要執修的地方屬常見，亦非大問題，因此給予93分的高分。永泰地產回覆查詢時指，已即時跟進相關情況，預料絕大部分執修及檢查，可於短期內完成。而另有個別項目，由於訂購物料或安排設備需時，發展商亦會盡快完成工序，並安排與業主作最後驗收。

「逐格睇」千呎洋房執修位

+ 5 + 4 + 3

至於林生當日則表現相當興奮，在明哥驗樓期間，林生一直與記者討論如何佈置單位，「依度放張bar枱，呢度放個紅酒櫃；樓梯下面呢個位點用好。」不過澳洲居住空間、環境始終較香港好，記者好奇問，若果將今次買洋房的這筆錢，改在澳洲置業的話，可以買到什麼？他笑稱若果偏遠一點的話，應該買到逾萬呎的莊園連房屋，但亦明白香港樓價長期高企的問題，只好接受。

雖說今次購入的洋房逾千呎，但實際大細始終比不上外國，林生卻說可以接受，全因他現時居住的，正是位於龍珠島一個面積不足300方呎的物業。

龍珠島有「隱世孤島」之稱，位於屯門東南面一個小島，作為一個小島式住宅區，龍珠島與黃金海岸僅靠一條短堤和陸地相接，基本所需亦要靠黃金海岸的商舖作補給。

林生說，本身在澳洲居住了二十多年回流香港兩年多，雖然龍珠島單位較細，但景觀感覺上與外國差不多，因此不少鄰居都是外國人。但實情是，住龍珠島有或許只是表面風光。

首先是交通，龍珠島只有一條道路通往其他地方，屋苑雖提供接駁巴士，但下午6時就已經開出尾班車，因此居民要外出的話，就只有駕駛私家車出入，或步行，「如果行要行15至20分鐘，行出青山公路或者黃金海岸。」

「The Carmel」位於大欖青山公路旁，交通未算方便。（羅君豪攝）

另一個問題是，「四面環海」、「無敵海景」的確令人心曠神怡，但實際的情況是，環境非常潮濕，一有颱風時亦好麻煩，「（颱風）山竹當日我唔係屋企，第二人返到去成屋都滲水。最煩都係滲水，仲有樹呀花盤冧晒。」

話雖如此，林生說這兩年來住得尚算習慣，只不過龍珠島的單位面積較小，才有置業的打算。

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