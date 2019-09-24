【驗樓】422萬買到3房！　52折居屋凱樂苑直擊　3大問題僅獲61分

樓價高企，令很多人轉投居屋市場，可惜供應始終不多，供不應求情況有增無減。而自從政府宣布居屋由市價7折改成52折推售，吸引更多人入紙抽樓。有「幸運兒」以頭籌身份抽到首批52折居屋，於今年3月斥422萬元買下長沙灣凱樂苑3房單位，實呎高達631呎，並於近日收樓。 只不過，自從2014年政府復建居屋，收樓質素往往被批評，最新出爐的「52折居屋」又會否有所進步？且跟驗樓師賴達明﹙「明哥」﹚踩進凱樂苑中層一3房單位「驗一驗」！

長沙灣凱樂苑屬首批52折居屋，亦是市場難見的「平價」居屋。（羅國輝攝）

今次要驗樓的是長沙灣凱樂苑凱旭閣一個中層3房單位，亦即第一批52折居屋，實用面積達631平方呎的大單位，遴近南昌西鐵站，承建商為精進建築。據業主透露，該單位買入價為422.56萬元，呎價不到7,000元，由於有政府作擔保，可做到9成按揭，亦即是42萬元首期，另加15.5萬元印花稅，總共60萬元即可上車。

「明哥」表明，居屋的收樓標準一定沒有私樓高，而這次的三房單位，每間房都沒有裝上房門，需要業主自行添置房門及冷氣機，再作裝修才可入住，所以屬「半清水房」。話雖如此，明哥以居屋標準，亦找到不少嚴重扣分位。

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扣分位一、馬桶水箱漏水嚴重

與很多三房單位一樣，驗樓的單位設有兩個廁所。明哥指出，其中一個廁所出現頗為嚴重的問題，亦是單位嚴重失分之處。首先，他發現到浴室座廁水箱底漏水；座廁冲水制按下未能回復，令到座廁水長流；座廁板未安裝穩固，搖一搖已發現鬆脫；廁紙架也有油漆跡。他提到，這些都是造工粗糙之失，但只要簡單檢測試可發現，對個人而言是不能夠接受。

另外，浴室窗外膠邊破損、窗頂油漆收口馬虎、窗框刮花、窗玻璃油漆跡；加上浴室熱水爐金屬保護殼未安裝穩固，較容易鬆脫，亦是扣分之處。

扣分位二、全屋共有7塊空心磚

明哥指出，今批居屋的廁所及廚房鋪磚已較以往的新居屋較少出現空心磚。不過，在全屋仍發現7塊空心磚，分別是廚房牆身3塊空心磚及廚房窗邊2塊空心磚、客浴室牆身1塊空心磚、主浴室窗邊1塊空心磚。另外，浴廚牆磚有油漆跡，相信是施工時意外留下。

他指，相對以前的居屋一面牆都遍佈空心磚，這次情況不算十分嚴重，所以今次扣分位相對不算嚴重。

扣分位三、浴室天花及廳房牆身油漆不平滑

另外，油漆亦見問題，他指出，浴室天花及廳房牆身油漆不平滑、房間牆身油漆有氣孔沙眼及油漆透底，甚至見電話號碼、刮痕、淚眼、甩油等。

總結僅得61分

明哥雖然指，最近的新居屋質素已較2014年開售的復建居屋單位已有明顯提升。例如門框已不見裂痕、水龍頭已有「黐」膠邊、牆身批盪未見大問題，加上「政府樓」的玻璃很少出現刮花的問題，亦是可取之處。不過，浴室成重要扣分位，需要大修才能使用，明哥明言絕不能接受，加上其他小問題，所以只給出61分。

同場加映︰室外篇

除了室內之外，屋苑周圍環境亦十分重要。由於凱樂苑西北向單位面向一個正在興建商場與住宅的大型地盤，所以住在凱樂苑的部分單位有可能面對嘈音及灰塵影響，加上屋苑附近是長沙灣菜市場批發市場。該批發市場在凌晨時份會十分繁忙，車輛出入頻繁，亦可能產生嘈音，影響附近住客。

由於該屋苑剛開始入伙，只有附近的海盈邨有少量食肆，屋苑配套尚未完善。住客如要購買日用品，可能要到15分鐘路程的新地（0016）新開的商場VWALK，又或者是領展（0823）旗下的南昌薈。

另加只需5分鐘路程即可到南昌西鐵站，交通優勢已較很多私人樓難以企及。