按揭貸款可申請「還息不還本」　星之谷﹕400萬貸款可慳3.2萬元

中銀香港（2388）宣布，因應新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，提出五項金融服務支持措施，包括將提供物業按揭貸款「還息不還本」的安排。星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，相關措施，包括容許住宅及商業按揭貸款暫緩償還本金，可提升市民或中小企的財務靈活性，且有「帶頭」作用，預計其他大型銀行會相繼跟隨。他指出，以平均400萬貸款額為例，以按息2.25%計算 ，6個月期間可合共少還約32,000港元。

不過，據了解，是次措施並不包括承造按揭保險，以及申請發展商二按的按揭客戶，且需要已展開供款1年或以上，限制較多。他指出，高成數按揭的新上車客的財政實力最低，反而最需要這種紓困措施，銀行可考慮支援該批按揭客戶。

另外，莊錦輝表示「供息不供本」計劃也會影響市場上的轉按活動，原因是於罰息期過去後申請該項計劃，會導致業主未能進行轉按。

利嘉閣：借300萬可節省近半開支

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，措施對市場有穩定作用，有助減輕供樓人士的財政壓力，緩解香港樓市，以至整體經濟的進一步衝擊，起到防患未然的作用。

她表示，過去逾半年的社會事件，再加上近期的疫情影響，相信對香港經濟、樓價以及就業市場都會有很大影響，一旦出現裁員潮，可能出現斷供，若物業變成銀主盤推出市場拍賣，也會形成連鎖效應，或會進一步衝擊原本已疲弱的樓市。

她舉例、如尚欠銀行貸款300萬元，以現時利率2.5%計算，6個月「還息不還本」，月供約6,250元，較供息連供本要約1.2萬元，每月少數千元開支，對失業或短期經濟有困難的人士，都有效減輕財政壓力。

曹德明指，措施能舒緩現時社會氣氛以及減輕中小企業主壓力。（資料圖片）

經絡：料使用相關措施人士不多

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，過往一直有個別銀行會協助個別有需要之客戶，延長貸款還款期或調整至固定還款額。而現時由本地大型銀行（一月份現樓及樓花市佔率第一名）推出有關措施，相信短期內部份銀行亦會相應跟隨。有關措施對本港樓價有正面影響，並且能舒緩現時社會氣氛以及減輕中小企業主壓力。

近年按揭貸款拖欠比率一直維持於0.02-0.03%，對比03年沙士時超過1%，比率仍維持於低水平。而在09年後，金管局開始對按揭申請有嚴格的監管，包括設定按揭成數上限及壓力測試等，因此借貸人的財務狀況大多穩健。相信使用「還息不還本」大多為現時受影響之中小企如零售、餐飲、旅遊酒店等服務性行業，但預計使用有關措施之人士不多。

王美鳳認為措施可避免突然斷供風險。（資料圖片）

王美鳳：安排屬好事

中原按揭董事總經理王美鳳指出，若銀行能配合提供多元化紓緩安排屬好事，疫情大大影響商業、零售及消費活動，尤其影響不少商戶業務急挫，延緩供本及重組企業貸款還款期都可減輕尤其中小企之還款壓力，避免在此時期突然斷供風險。