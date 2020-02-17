十大屋苑錄8宗成交　代理﹕買家趁業主心態弱還價　冀入市買筍盤

中原地產十大屋苑剛過去周末﹑日，合共錄得8宗成交，較上周多1宗或14.3%，但仍有4個屋苑錄得零成交，交投集中於千萬元以下中小型物業。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然樓市近日受新型冠狀病毒疫情影響，交投氣氛較淡，但部份業主買家於雙方亦做好防疫措施下，仍會照常進行睇樓活動，市場上仍有不少買家對自住有一定需求，亦希望趁近日業主心態較弱的時間進行還價，期望能入市低市價筍盤。

太古城錄2宗成交

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指出，周末﹑日錄2宗交投，較上星期無升跌。市場新近錄南海閣極低層A室，實用面積530平方呎，建築面積635平方呎，成交價980萬元，折合實用呎價18,491元。原業主於2010年以520萬元購入單位，持貨10年，帳面獲利460萬元，物業期內升值88.5%。表示，太古城本月暫錄得

中原地產海怡西翼第二分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島於2月暫錄10宗成交，屋苑於本週末錄一宗成交，單位為27座中層D室，建築654平方呎，實用519平方呎，2房間隔，以850萬元成交，折合平均實用呎價16,378元，屬市價。原業主於2010年以510萬元購入單位，持貨10年，帳面獲利340萬元，物業期內升值66.7%。

新都城兩房620萬元易手

九龍區方面，中原地產將軍澳都會駅分行副分區營業經理柯勇表示，新都城剛錄1期1座中層B室，實用面積364平方呎，建築511平方呎，兩房間隔，以620萬元承接，折合實用呎價17,033元。據悉，原業主於2016年以460萬買入單位，持貨4年，現易手賬面獲利160萬元，單位升值35%。

新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，本周末沙田第一城錄2宗成交，包括41座中層H室交投，單位實用面積304平方呎，建築面積410平方呎，兩房間隔，成交價535萬元，折合實用呎價17,599元，屋苑本月暫錄約7宗成交。

中原地產東涌映灣園第三分行高級分區營業經理陳旭明表示，映灣園本周末錄得1宗成交，分行促成成交單位為映灣園9座高層D室，實用面積648平方呎，建築面積884平方呎，三房套房間隔。放盤時叫價720萬元，議價後以698萬元將單位易手，折合平均實用呎價10,772元。新買家為外區分支家庭，原業主於2009年以263萬元買入單位，持貨11年，賬面獲利433萬元，單位升值1.6倍。