按證推「定息按揭」助上車？　星之谷：供樓開支或增逾53萬

為減低業主未來面對利率波動的風險。財政司司長陳茂波宣讀新一份財政預算案時，表示香港按揭證券公司將推出試驗計劃，透過銀行提供上限為1,000萬元，年利率分別為2.75%、2.85%及2.95的10、15及20年期的定息按揭貸款。

按證：毋須符合加息壓力測試

按證公司指，定息期完結後，借款人可繼續選擇採用定息按揭或轉為浮息續期。考慮到借款人在定息期內不受利率波動影響，而定息期長達十年或以上，按揭證券公司已徵得香港金融管理局同意，借款人毋須符合加息壓力測試，但現行的供款與入息比率要求仍然適用。

專家：市場預計未來有機會減息

星之谷按揭行政總裁莊錦輝指出，現時按揭利率目前普遍為2.5%，以「借盡」1,000萬元貸款額為例，還款期20年，定息按揭利率2.95%，假設一般銀行提供的按揭計劃，利率水平亦維持2.5%計算，每月供款可相差逾2,000元，還款期的額外開支多達53.2萬元。

他又表示，定息按揭是對賭未來利息上升可能，目前美國國債孳息率倒掛，市場預計未來不會加息，甚至有機會減息，在供樓支出不減反增下，相信對幫助「上車」的意義不大。

經絡：業主更易管理每月供款

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，新措施有助發展一個長期穩定的按揭市場，與其他發達國家睇齊。而過往銀行一般都有做定息計劃，但一般為期約1至3年，年期較短。

經絡相信，陳茂波推出的新措施，有助本港發展一個長期穩定的按揭市場。（歐嘉樂攝）

他指，今次由政府牽頭，推出較長年期的定息計劃，雖然利率比普遍銀行提供的按揭貸款利率 P-2.5%（P為 5%），即實際利率為 2.5%略高，反映成本及風險溢價，但措施可讓市民有更多選擇及預算，並且更容易管理每月供款，減低利率波動的風險，避免因未來遇上加息周期時最優惠利率（P）上升以至供樓支出增加。

事實上，定息按揭計劃曾經於 2018 年年初成為最多人選用之按揭產品，選用比例曾高達49.3% 。曹德明表示，由於當時定息按揭計劃之利率比其他浮息按揭計劃的利率更低，加上在加息周期底下，按揭客戶想穩定供款並減少利息開支，因而被大量客戶揀選。

林浩文：對樓價無重大影響

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，「定息按揭」措施给買家多一個選擇，減少息口波動的影响，有利1,000萬元以下的物業交投，但對樓價没有重大影響。